بفائدة تصل إلى 30% .. تفاصيل الشهادات الجديدة من بنك مصر

قرر بنك مصر إصدار شهادة جديدة بفائدة 30% نتناقصة تحت اسم شهادة ابن مصر الادخارية ثلاث سنوات وذلك من أجل تلبية احتياجات العملاء، لذلك هذه الشهادة من أفضل الخيارات الناجحة بين أقرانها من الشهادات المتماثلة في البنوك الأخرى، نظرًا لأنها تلبي الكثير من المتطلبات للعملاء والعائد منها مجزي جدًا، وخلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن شهادة الـ 30% من بنك مصر.

تفاصيل شهادة الـ 30% من بنك مصر

قرر بنك مصر إطلاق شهادة إدخارية جديدة بعوائد سنوية تصل إلى 30% للسنة الأولى أما السنة الثانية 25% أما الستة الثالثة تصل إلى 20%، علمًا بأن عوائد الصرف الربع سنوية تصل إلى 27% للسنة الاولى أما السنة الثانية تصل إلى 23% أما الثالة تصل إلى 19%، أما العوائد الشهرية تصل إلى 26% للسنة الأولى بينما للسنة الثانية تصل إلى 22.5% أما للسنة الثالثة تصل إلى 19%، وذلك للإصدارات الجديدة بداية من 6 مارس 2024.

علمًا بأن فئات الشهادات تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها وذلك للقصر المصريين والأجانب، وأيضًا يمكن شراء هذه الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر.

خطوات شراء شهادات بنك مصر الجديدة أون لاين