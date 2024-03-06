“هناكل ونخزن بالكوم لرمضان” تراجع اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 6 مارس.. قومو اشترو وخزنو..!!
تحظى صناعة تربية الدواجن بأهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث تمثل إحدى القطاعات الرئيسية التي تلعب دورا حيويا في توفير اللحوم البيضاء الضرورية للاستهلاك البشري، ومن بين الدواجن الشهيرة التي تتم تربيتها على نطاق واسع هي الفراخ البيضاء، التي تعتبر من أهم مصادر البروتين الحيواني والتي تتميز برقة طعمها وسهولة تحضيرها، وتعتبر بورصة الدواجن من المنصات التي تقوم بتحديد أسعار الدجاج وتتبع حركة السوق بشكل دوري، ويتابع الكثير من المستثمرين والمهتمين بقطاع الدواجن تطورات هذه البورصة لمعرفة الأسعار الحالية والمستقبلية للدواجن.
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
في الصباح الباكر من يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، وقبل افتتاح السوق وبورصة الدواجن، استقرت أسعار الدواجن بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء بمقدار 5 جنيهات للكيلو يوم أمس، وفقا لأحدث تحديث من بورصة الدواجن الرئيسية، يبدأ سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم منخفضا عند 88 جنيه بدلا من 93 جنيه، ومن المتوقع أن يتراوح سعره للمستهلك النهائي بين 95 و110 جنيهات، أما أسعار فراخ أمهات الدواجن البيضاء، فقد تراوحت بين 79 و80 جنيه للكيلو، في حين وصل سعر البط المسكوفي إلى 97 جنيه.
اسعار الدواجن الحمراء والساسو
- تم توثيق أسعار الدواجن الحمراء والساسو عند 100 جنيه للكيلو في البورصة، مما يتيح بيعها بأسعار تتراوح بين 105 و115 جنيه للكيلو.
- أما بالنسبة للفراخ البلدي، فتباع بسعر 115 جنيه للكيلو تسليم في أرض المزرعة، وتصل أسعارها للمستهلكين بين 118 و130 جنيه للكيلو.
- بخصوص البانيه وأجزاء الدواجن، فسجلت الأسعار اليوم تراوحت بين 200 و230 جنيه للبانيه، وبين 200 و220 جنيه للشيش طاووق، وبين 90 و110 جنيهات للأوراك، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.