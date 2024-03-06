“هناكل ونخزن بالكوم لرمضان” تراجع اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 6 مارس.. قومو اشترو وخزنو..!!

تحظى صناعة تربية الدواجن بأهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث تمثل إحدى القطاعات الرئيسية التي تلعب دورا حيويا في توفير اللحوم البيضاء الضرورية للاستهلاك البشري، ومن بين الدواجن الشهيرة التي تتم تربيتها على نطاق واسع هي الفراخ البيضاء، التي تعتبر من أهم مصادر البروتين الحيواني والتي تتميز برقة طعمها وسهولة تحضيرها، وتعتبر بورصة الدواجن من المنصات التي تقوم بتحديد أسعار الدجاج وتتبع حركة السوق بشكل دوري، ويتابع الكثير من المستثمرين والمهتمين بقطاع الدواجن تطورات هذه البورصة لمعرفة الأسعار الحالية والمستقبلية للدواجن.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

في الصباح الباكر من يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، وقبل افتتاح السوق وبورصة الدواجن، استقرت أسعار الدواجن بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء بمقدار 5 جنيهات للكيلو يوم أمس، وفقا لأحدث تحديث من بورصة الدواجن الرئيسية، يبدأ سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم منخفضا عند 88 جنيه بدلا من 93 جنيه، ومن المتوقع أن يتراوح سعره للمستهلك النهائي بين 95 و110 جنيهات، أما أسعار فراخ أمهات الدواجن البيضاء، فقد تراوحت بين 79 و80 جنيه للكيلو، في حين وصل سعر البط المسكوفي إلى 97 جنيه.

اسعار الدواجن الحمراء والساسو