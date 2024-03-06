“كل دي مسلسلات”قائمة مسلسلات رمضان 2024 على cbc …. وخطوات ضبط التردد الجديد على النايل سات

عرضت قناة cbc قائمة مسلسلات رمضان 2024، والتي من المقرر عرضها بداية من يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 ، وكشف البرومو التشويقي لقائمة مسلسلات رمضان عن عدد كبير من الأعمال الرمضانية والتي تجمع بين الديني والتاريخي والكوميدي، وأكدت إدارة القناة أنه من المقرر أن يتم عرض المسلسلات التي تحتوي على 15 حلقة و30 حلقة.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

حيث تسعى إدارة قنوات cbc على عرض عدد كبير من المسلسلات الرمضانية والأعمال المتمزة التي تضم عدد كبير من نجوم الدراما العربية، وخاصة في شهر رمضان ومن أهم المسلسلات الرمضانية التي سوف يتم عرضها على قناة cbc ….

مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل “وبقينا اتنين” يضم عدد كبير من نجوم الفن والدراما المصرية، وهو من بطولة”شريف منير، ورانيا يوسف وميمي جمال ويوسف عثمان وتامر فرج، وعمر طلعت وكريا وعزت زين، والمسلسل من تألبف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

مسلسل مسار إجباري

المسلسل من بطولة الفنان الشاب “أحمد داش” وعصام عمر وصابرين ومن إخراج نادين خان.

مسلسل صدفة

وتشارك في بطولة مسلسل صدفة الفنانة ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا والفنانة سلوى خطاب، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل مليحة

والذي يشارك في بطولته الفنان دياب وميرفت أمين والفنان أشرف زكي، وعدد من نجوم الدراما والمسلسل من إخراج عمرو عرفة,

مسلسل محارب

يضم مسلسل محارب عدد من نجوم الفن والدراما المصرية، ومنهم الفنان أحمد زاهر وحسن الرداد وماجد المصريـ والفنانة نيرمين الفقي، وسما ابراهيم والفنانة عفاف شعيب والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج شيرين عادل.

مسلسل سر إلهي

وتشارك الفنانة روجينا في مسلسل سر الهي برفقة الفنان أحمد مجدي، ورنا رئيس ومي سليم، ومحمد ثروت ونهى عابدين ومحمود الحديني وصلاح عبد الله والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل صيد العقارب

أما عن مسلسل عن صيد العقارب والذي تشارك فيه الفنانة غادة عبد الرازق برفقة الفنان محمود عبد المغني، ورياض الخولي وأحمد ماهر والمسلسل من تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد حسن”

تردد قناة cbc الجديد على النايل سات