“أجمل المسلسلات وبلاش”.. استقبل تردد قناة TRT على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

تردد قناة TRT التركية على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات 2024، وهي قناة تسعى دائمًا لتقديم محتوى مميز للجمهور، مما جعلها محط أنظار الكثيرين وحققت شعبية واسعة في وقت قصير بسبب تقديمها مجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام في مختلف الأنواع مثل الرومانسية والكوميدية والأكشن، وحصلت على نسبة عالية من المتابعين من مختلف دول العالم، لذا يرغب الكثير من الجماهير في ضبط تردد قناة TRT التركية الجديد، ليتابعوا كل جديد في عالم الفن والدراما، حيث تتميز القناة بالمحتوى الذي تقدمه ونقل العديد من المسلسلات التي يتم ترجمتها إلى اللغات المختلفة بما في ذلك اللغة العربية والتركية.

تردد قناة TRT على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة TRT واحدة من القنوات التي لفتت انتباه الملايين من المتابعين من جميع أنحاء العالم العربي، حيث نجد أن الذى أثر بصورة كبيرة على الجماهير وجعلها تقبل على متابعة القناة هو قدرتها على بث العديد من المسلسلات التركية الممتازة والمتنوعة بالدبلجة، مما جعلها تحظى بشهرة واسعة في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى الأعمال الفنية الأخرى التي تقوم القناة ببثها حالياً ومنها مسلسل نهضة السلاجقة ومسلسل المؤسس عثمان ومسلسل ألب ارسلان وغيرها من الاعمال الفنية المشوقة، ولذلك كان ضبط تردد القناة محط اهتمام الكثير من المشاهدين ،لذا سوف نعرض لكم تردد قناة TRT التركية الجديد 2024 على الأقمار الصناعية:

تردد قناة TRT علي النايل سات HD

أسم القناة: TRT TV.

القمر الصناعي: NileSat.

تردد القناة: 11042.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة TRT علي قمر النايل سات SD

أسم القناة: TRT TV.

القمر الصناعي: NileSat.

تردد القناة: 11392.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 7/8.

الجودة: SD.

تردد قناة TRT علي قمر العرب سات

أسم القناة: TRT TV.

القمر الصناعي: Arab Sat.

تردد القناة: 12073.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة TRT الجديد علي الريسفر

