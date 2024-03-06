عشان مجهودك مش يروح في رمضان.. ب3 جنيهات بس .. اعملي مكون سحري لإزالة بقع الكلور من الملابس الملونة والبيضاء

إزالة بقع الكلور من الملابس، تتسبب بقع الكلور في تعقيد الحياة للعديد من السيدات، خاصة عندما تظهر على الملابس الملونة، مما يجعل ارتداء تلك الملابس أمرًا صعبًا ومستحيلاً، ولكن هناك حلاً سحريًا يكلف قليلاً، لا يتجاوز ثلاثة جنيهات، يمكن استخدامه لتجاوز هذا التحدي بسهولة في دقائق قليل، الكلور يعد من الأمور المؤثرة بشكل سلبي على الملابس الملونة، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال إعداد خليط بسيط، لا يكلف سوى بعض الجنيهات، كما يشير موقع “Bright Side”.

خطوات إزالة الكلور من الملابس الملونة والبيضاء

للتخلص من إزالة بقع الكلور من الملابس، يمكن اتباع هذه الخطوات.

حيث يتم تحضير مزيج من ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

أو ما يُعادل باكيت بيكنج صودا.

يُضاف إليه كمية قليلة من الماء.

ويُقلب بعناية حتى يتحول إلى مستحلب سميك يمكن توزيعه بسهولة على القطع الملونة.

خليط من البيكنج بودر لإزالة البقع