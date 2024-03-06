طلع السما “ارتفاع سعر الدولار اليوم” في البنوك المصرية ولسه مكمل صعود 

ويستمر سعر الورقة الخضراء يواصل الارتفاع على مدار التعاملات البنكية خلال اليوم حيث تفاجأ الجميع بصعود الدولار بعد قرار التعويم مباشرة حيث قفز من سعر 30 جنية الى سعر ال 45 جنيه وال 46 جنيه ليعاود الصعود الان ويصل سعره 51 جنيه، الأمر الذي يثير القلق بشأن معاودة ارتفاع سعر الدولار مرة اخرى حيث انه قد تخطى حاجز 70 جنيه خلال الأشهر الماضية ، وقد سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء 6 مارس 2024 ارتفاع في جميع البنوك المصرية وسوف نرصد اليكم اهم التفاصيل.

سعر الدولار اليوم

وقد تأثر سعر الدولار اليوم بشكل كبير بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، حيث ارتفع سعر الورقة الخضراء بما يعادل أكثر من 15 جنيه أمام الجنيه، الامر الذي لم يحدث على مدار الأشهر الماضية، حيث كان استقر السعر خلال التعاملات في البنوك على 30 جنيه ليعود مرة أخرى ويحقق الدولار الأمريكي ارتفاع ملحوظ أمام الجنيه المصري وما زال السعر يواصل ارتفاعه وفي حالة عدم استقرار، وسوف نتابع معكم على مدار اليوم اخر تحديث في سعر الدولار بعدما تخطى حاجز ال 50 جنيه في تعاملات البنوك المصرية اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 ونوضح اخر تحديث للأسعار اليوم.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 6 مارس 2024 فالبنك

وقد شهدت تعاملات البنوك المصرية ارتفاع كبير في سعر الدولار اليوم، واليكم تقرير مفصل بأسعار الشراء والبيع الذي حققها سعر الدولار اليوم :