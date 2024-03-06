حدثّ تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 El Fajar TV وتابع أقوى الأعمال التركية

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب جودة القناة الفجر الجزائرية (نايل سات) النايل سات 12034 27500 أفقي HD الفجر الجزائرية (عرب سات) عرب سات 11034 5000 عمودي HD الفجر الجزائرية (ياه سات) ياه سات 12130 27500 أفقي –

خطوات استقبال تردد قناة الفجر الجديدة 2024

وهناك عدة خطوات بسيطة يمكنك إتباعها لتنزيل تردد قناة الفجر الجديدة 2024 على جهاز التلفاز الخاص بك، ومن خلال تلك الخطوات سوف تتمكن من إستقبال القناة بسهولة إليك كيفية إستقبال قناة الفجر الجزائرية على جهاز الريسيفر:

أولا قم بالنقر على زر “Menu” من جهاز التحكم الخاص بك.

ثانيًا سوف تظهر قائمة على شاشة التلفزيون، قم بالنقر على زر “Options”.

ثالثُا اختر “Installation”، ثم اختر “Manual Installation”.

قم بتحديد نوع القمر الصناعي المناسب.

قم بإدخال التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز.

اضغط على زر “Save” لحفظ الإعدادات.

ومن خلال إتباع هذه الخطوات، يمكنك الآن إستقبال تردد قناة الفجر الجزائرية بسهولة ومتابعة المسلسلات التركية المترجمة والمميز على شاشة التلفاز الخاصة بك.