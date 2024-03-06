شوف المباراة هتتذاع على اي؟ .مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

مباراة من العيار الثقيل تجمع بين القطبين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 7 مارس 2024، حيث أن عشاق كرة القدم المصرية يترقبون مباراة نهائي كأس مصر بفارغ الصبر على أن تلعب هذه المباراة على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخ البطولات المحلية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

من الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي والزمالك سوف تذاع يوم الجمعة المقبل الساعة 7:30 مساءً بالمملكة العربية السعودية، على أن يتم عرض المباراة على القنوات التالية:

Mbc masr،

On time sports.

ssc.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تردد قناة أون تايم سبورت1:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الترميز: 27500.

قناة الزمالك

التردد: 12092.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

قناة الأهلي

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معلقين مباراة الأهلي والزمالك

من الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي والزمالك سوف يعلق عليها مجموعة متميزة من معلي المباريات وهم: