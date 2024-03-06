بطارية عملاقة تصل 6000 أمبير …مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G الجديد وقائمة أسعاره في البلاد العربية “وحش الفئة المتوسطة بلا منازع”

هاتف Samsung Galaxy M34 5G هو واحد من أحدث وأفضل إصدارات سامسونج الذكية التي تجذب اهتمام العديد من الراغبين في الحصول على جهاز متميز ومتطور وفي هذا المقال سنلقي نظرة على أبرز ما يميز هذا الهاتف من حيث السعر والمواصفات والتصميم الخارجي، وسنبين لماذا يعتبر هذا الهاتف خياراً مثالياً للكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن الجودة والأداء.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G

هاتف Samsung Galaxy M34 5G هو خيار مثالي لمن يبحثون عن تجربة ممتعة في الأداء سواء في التقاط الصور أو مشاهدة الفيديوهات أو الاتصال الهاتفي بسهولة حيث يتميز الهاتف بخصائص ومواصفات داخلية وخارجية رائعة وهي كالتالي:

الهاتف يدعم شريحتي اتصال وخاصية NFC، بالإضافة إلى شبكات من الجيل الثاني إلى الخامس.

الهاتف مصنوع من مواد بلاستيكية عالية الجودة.

الشاشة تحتوي على نوتش في وسطها، وهي من نوع سوبر أموليد.

حجم الشاشة يصل إلى 1080 * 2340.

معدل سطوع الشاشة يصل إلى 1000 شمعة، ويوجد طبقة حماية من نوع غوريلا جلاس.

الهاتف متوفر بنسخة بذاكرة داخلية تتراوح من 128 جيجا إلى 256 أو 512 جيجا بايت.

يحتوي على معالج يستخدم تكنولوجيا 5 نانومتر.

المعالج من النوع الرسومي وهو نفسه الموجود في هاتف سامسونج إي 53.

الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة تصل إلى 3 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية ثلاثية والأولى بدقة تصل إلى 50 ميجا بكسل مع مانع اهتزاز بصري.

الهاتف يدعم البلوتوث من إصدار 5.3 .

يدعم وجود ميكروفون لإمكانية عزل الضوضاء مع العديد من وسائل الأمان التي يدعمها الهاتف مثل مستشعر البصمة وزر الطاقة المدمج.

اليو اس بي من نوع تايب سي والهاتف متوفر بلون أزرق ولون فضي ولون بني .

سعر الهاتف Samsung Galaxy M34 5G

يمكنك شراء النسخة 128 من هذا الهاتف بأسعار مختلفة حسب البلد:

في مصر يبلغ سعره 9100 جنيه مصري.

في السعودية 875 ريال.

في الإمارات 700 درهم.

عيوب هاتف Samsung Galaxy m34 5G

هذه هي أبرز عيوب هاتف Samsung Galaxy m34 5G: