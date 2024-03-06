“خبر زي الملبن قبل رمضان”.. تكبير مرتبات شهر مارس للمواطنين2024.. اهي دي الاخبار اللي تفرح بجد..!!

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية عن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان المبارك، وأكد المصدر أن هذا القرار تم اتخاذه لتسهيل على الموظفين الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بكل يسر وسهولة، وبدأت الشائعات تنتشر حول تبكير صرف مرتبات شهر مارس قبل حلول شهر رمضان، وقد أثار هذا الخبر الكثير من التساؤلات بين الموظفين، خصوصا أن العادة السائدة هي صرف المرتبات في نهاية كل شهر، وفي هذا السياق، صرح المصدر المالي أن هذا الإجراء يأتي في إطار تسهيل الأمور المالية للموظفين وضمان توفير الاحتياجات الضرورية خلال شهر رمضان، الذي يعتبر شهر الخير والرحمة وأضاف أن الهدف من تبكير صرف المرتبات هو تخفيف العبء المالي على الموظفين وتوفير الاستقرار المالي لهم خلال هذا الشهر الفضيل.

تكبير مرتبات شهر مارس

وشدد المصدر على أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الدولة في دعم المواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم، وأن الحكومة تولي اهتماماً كبيرا لضمان راحة المواطنين وتسهيل حياتهم خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وختم المصدر المالي بالقول إن هذا القرار سيكون لصالح جميع الموظفين، وأن الوزارة تعمل بجد لضمان تلبية احتياجاتهم المالية بشكل مستمر وفي الوقت المناسب، وأنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الحياة المالية للموظفين والمواطنين عموما.

الحد الأدني للأجور

أصدر الرئيس السيسي توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% اعتبارا من الأول من مارس الجاري، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا وفي إطار تخفيف الأعباء المعيشية، قرر زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، اعتمادا على الدرجة الوظيفية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.