يواصل الإنهيار.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 06-03-2024 في محلات الصاغة مع بداية التعاملات الصباحية

بعد الأخبار التي تتزايد عن تعويم الجنيه بدأت عمليات البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 06-03-2024، ومدى تأثير قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة إلى 6% ، وارتفاع سعر الدولار ،والتي من الطبيعي أن تؤثر على سعر الذهاب سواء محلياً أو عالمياً.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالمياً خلال تعاملات الأمس الثلاثاء أعلى مستوياته حيث بلغ سعر أونصة الذهب في تعاملات اليوم بالبورصة العالمية، ليصل إلى 2129 دولار للبيع، وسجل سعر شراء الأونصة عالمياً حوالي 2128 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار ٢٤

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 3342 جنيه لعمليات البيع، و 3285 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

أما عن سعر جرام الذهب عيار 14 فقط سجل 1950 جنيه للبيع، و 1916 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 2507 جنيه للبيع، و2664 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

وبدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن أسعار الذهب عيار 21 والذي يعد من أكثر الأنواع التي يفضل المستهلك شرائها لما فيها، وذلك لأنه يحتفظ بثمنه مهما مر عليه الزمن، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2925 جنيه للبيع، و2875 جنيه للشراء.

وقد تختلف مصنعية الذهب في مصر من منطقة إلى أخرى، وترتفع وتنخفض حسب زيادة سعر الذهب ، إلا أنها لا تتخطى الـ 10% من قيمة جرام الذهب في وقت الشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر ليسجل 23400 جنيه للبيع، بدون اضافة مصنعية أو الدمغة والضريبة، وسجل 23 ألف جنيه للشراء.