شوف انت منهم ولالا.. المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2024 ورابط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة لعام 2024، وكانت الوزارة قد حددت الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم، كما أتاحت الوزارة فرصة التقديم للمسابقة عبر jobs.caoa.gov.eg، يمكن للمتقدمين من خلاله التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة، ويهتم الكثير من المعلمين والمعلمات الراغبين في المشاركة بهذه المسابقة لمعرفة التفاصيل، وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة التفاصيل، لذا يرجى متابعتنا.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2024

قامت الجهات الرسمية لتنظيم إدارة مسابقة التربية والتعليم بتحديد المؤهلات المطلوبة للتقديم في المسابقة، هذه المؤهلات ضرورية بالنسبة للأشخاص الذين يتقدمون للمسابقة، حيث يجب عليهم تقديم الوثائق الداعمة لتأكيد مطابقتهم لهذه المعايير قبل التقدم بطلب التوظيف، كما يجب أن يكون المتقدمون في مرحلة عمرية متوسطة، حيث يجب أن يكون عمرهم بين 20 و 40 عام، كما يجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية تؤهلهم للحصول على التدريب والتعليم، مع التركيز على التخصصات التربوية المطلوبة، ويجب أن يحمل المتقدمون للوظيفة مؤهلات في مجال التعليم كالتالي

الحاصلون على تربية نوعية رياض أطفال.

الحاصلون على تربية أزهر.

الحاصلون على بكالوريوس تربية تعليم أساسي.

الحاصلون على دار علوم.

الحاصلون على ليسانس آداب.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2024

هناك عدة متطلبات وشروط يجب تحقيقها قبل التقدم لمسابقة التربية للعام الحالي، والتي من بينها التالي

يجب أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقا للقواعد المحددة.

يجب أن يتفوق المتقدم في التدريبات المقدمة.

يجب أن يجتاز الفحوصات الطبية اللازمة والتحاليل المطلوبة والتأكد من عدم تعاطي المخدرات.

تقديم طلب التوظيف في مقاطعتهم وتزويد السلطات بالبيانات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية المدون في البطاقة.

أن لا يكون المتقدم قد تم فصله أو رفض قبوله من أي جهة حكومية سابقًا، إلا إذا مرت فترة لا تقل عن 4 سنوات على ذلك.

يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من الحد المحدد في الإعلان ليتمكن من التقديم.

يجب أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل فعلي من الأقسام المحددة في الإعلان بالإضافة إلى تقدير لا يقل عن جيد.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

يجب أن يكون المتقدم يتمتع بسلوك حسن وسمعة طيبة، وأن يحظى بالثقة.

في حال عدم وجود أي قضايا جنائية أو قانونية أو أحكام سابقة، يمكن له التقدم بطلب، ما لم يتم إلغاء أو تعديل القرارات السابقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق اللازمة لمسابقة التعليم، وهي كما يلي:

نسخة من إيصال الإيداع البنكي.

الخدمة العامة للإناث.

للذكور يجب تقديم صورة من الموقف من الخدمة العسكرية.

في حالة الإعاقة يجب تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة .

نسخة من المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى ” في حالة إن وجد”.

نسخة من التعليم الفني (وجهين حسب الأحوال).

بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة حديثة للمتقدم.

نسخة من صحيفة حالة جنائية سارية يتم توجيهها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم.

يجب إرفاق الملفات بصيغة JPG فقط، ويجب أن تكون جميع المرفقات ملونة وأن يكون حجم الملف أقل من 1 ميجا، والتأكد من جميع المرفقات قبل تحميلها، وإذا لم تتماشى مع الشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.