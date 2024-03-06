رامز جاب من الأخر.. أقوى برنامج مقالب في الوطن العربي أعرف المواعيد وأبرز الضحايا

يستعد الملايين في الوطن العربي لمتابعة برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال في كل رمضان، وأعلن من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل اكس منشور بتوضيح أسم البرنامج لهذا الموسم الرمضاني 2024 ويحمل اسم رامز جاب من الأخر ويحمل في طياته الكثير من المفاجآت خلال العروض الخاصة بالمقالب لهذا العام، واليوم سوف نوفر إليكم جميع التفاصيل التي تخص البرنامج تابعونا.

فكرة برنامج رامز جاب من الأخر

برنامج رامز جلال هذا العام يأتي بتصميم جديد، حيث يستضيف رامز زوجين من الضيوف بدلاً من ضيف واحد، وكل ضيف لا يعلم عن وجود الضيف الآخر، باستثناء حلقة استضاف فيها زوجته، وبعض الحلقات شهدت توترًا بين الضيوف مثل حلقة أحمد السقا وباسم سمرة، وقد انتهت بصلح بين الأطراف في بعض الحلقات، بينما شهدت حلقات أخرى انسجان وتفاهم، مثل حلقة حمو بيكا وكزبرة، وحلقة كهربا وعبدالله السعيد، حيث كان هناك الكثير من الخلافات وتم الصلح بينهمها من خلال البرنامج، كما تعرض بعض الضيوف لإصابات خلال التصوير، مثل شيرين رضا التي تعرضت لكسر في رجلها، ولكنها أصرت على استكمال التصوير.

بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين ❤🤍 بعون الله #رامز_جاب_من_الاخر 💪🔥🔥 .. في رمضان 2024 على MBC مصر والله المستعان pic.twitter.com/mqR3LBOPrd — Ramez Galal (@ramezgalal) March 5, 2024

أسماء ضحايا رامز جلال رمضان 2024

رضا عبد العال.

هنادي مهنا.

حكم كرة القدم نور الدين.

محمود العسيلي.

حنان مطاوع.

اللاعب احمد عبد القادر.

الحكم نور الدين.

شيماء سيف.

عمرو يوسف.

اللاعب امام عاشور.

غادة ابراهيم.

أمير عيد.

هنا الزاهد.

غادة ابراهيم.

أمير عيد.

مواعيد عرض برنامج رامز جاب من الاخر

ومن متوقع عرض برنامج رامز جلال في شهر رمضان المبارك على قناة MBC مصر.