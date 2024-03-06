بتصميم غريب.. إطلاق هاتف نوثينج و Nothing Phone 2 سعر ومواصفات الجهاز على هذا النحو

تم الإعلان بشكل رسمي عن Nothing Phone 2 سعر ومواصفات الهاتف، وذلك بعد أن قامت شركة نوثينج بالكشف عن أحدث هاتف لها، والتي أعلنت عن موعد انطلاقه رسميًا في الأسواق، والذي يأتي بتصميم غريب ومميز على أن يقوم بمنافسة الهواتف بالفئة المتوسطة، وللعلم أنه الهاتف الأول للشركة من الفئة المتوسطة، فدعونا نوضح لكم سعر الهاتف ومواصفاته.

Nothing Phone 2 سعر

سيتك إتاحة الهاتف لبيعه عالميًا في الثاني عشر من شهر مارس القادم، وقد وصل للسوق الهندي وقامت الشركة بتسعيره ليكون بالمبلغ التالي:

النسخة 128 جيجا من الهاتف مع 8 جيجا رام سعرها 330 يورو.

النسحة بحجم 256 جيجا مع مساحة 12 جيجا رام سعرها مبلغ 380 يورو.

Nothing Phone 2 مواصفات

وضحنا لكم سعر الهاتف وموعد طرحه في الأسواق، وبالنسبة للمواصفات المُعلنة من قِبل الشركة، فهي على النحو التالي: