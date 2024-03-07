“هتاخد فلوس بالكوم كل شهر” طريقة التقديم على معاشات تكافل وكرامه 2024.. جهز ورقك وقدم عشان تقبض..!!

يعتبر تكافل وكرامة 2024 مبادرة مهمة لتحقيق التكافل الاجتماعي وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا، وتقوم على فكرة توفير دعم مالي للأسر الفقيرة والضعيفة من خلال توفير مساعدات مالية شهرية، وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي دور كبير في تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق أهدافها، ومن خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي، يمكنك الآن الحصول على معلومات مفصلة حول كيفية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024 والحصول على الدعم المالي، واحدة من الطرق الرئيسية للتسجيل هي استخدام الاستعلام بالرقم القومي، حيث يمكنك إدخال رقمك القومي بسهولة لمعرفة ما إذا كنت مستحقا للحصول على الدعم أم لا.

الأوراق المطلوبة للتقديم

يتطلب تقديم الوثائق التالية لتغيير البيانات الشخصية

بطاقة الرقم القومي الصالحة، ويجب أن يكون عنوان الإقامة الحالي للفرد البالغ 18 عامًا فأكثر.

صورة من شهادة الزواج أو الطلاق.

صورة من شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

صورة من بطاقة التموين إذا كانت متاحة، ويجب أن يظهر اسم مكتب التموين عليها.

قسيمة مدرسية لجميع الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عاما، وقيد طالب للمقيدين في الجامعات.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن أو إعاقة.

صورة من شهادة الوفاة للأرامل.

إقرار الوصاية للأيتام.

صورة من شهادة السجن للأب أو الأم في حالة السجن.

طريقة التقديم