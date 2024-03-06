“احجزها الان من هنا” رابط التسجيل على البطاقة الوطنية العراقية 2024..اليكم الطريقة والشروط..!!

يعتبر حصول المواطن العراقي على بطاقة الهوية الوطنية ضرورة أساسية، حيث تعتبر البطاقة الوطنية العراقية وثيقة رسمية تحتاجها الفرد للتعرف على هويته وتأكيد هويته في مختلف المجالات ولذلك، يتطلب الحصول على بطاقة الهوية الوطنية تحميل استمارة طلب البطاقة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

خطوات الحصول على البطاقة الوطنية

إذا كنت تبحث عن كيفية تحميل استمارة بطاقة الهوية الوطنية العراقية، يجب أن تتبع الخطوات التالية

أولا، يجب عليك زيارة موقع وزارة الداخلية العراقية على الرابط الإلكتروني. عند دخولك إلى الموقع، يجب أن تقوم بالتسجيل أولا إذا لم تمتلك حساب بالفعل، قم بإدخال بياناتك الشخصية بدقة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور قوية. بعد تسجيل الدخول، ابحث عن قسم طلب بطاقة الهوية الوطنية وقم بتحميل الاستمارة من هناك. يجب ملء الاستمارة بكل دقة وصحة، حيث تحتوي الاستمارة على معلومات شخصية مهمة مثل الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، العنوان، الجنسية وغيرها من المعلومات الضرورية. بعد ملء الاستمارة، قم بتحديد موعد لزيارة أقرب مركز للداخلية لتقديم الاستمارة وإجراء الفحص الطبي اللازم. تأكد من حضورك في الموعد المحدد وبحوزتك كافة الوثائق الضرورية مثل جواز السفر والشهادات الثبوتية الأخرى.

شروط الحصول على البطاقة الوطنيه

تم وضع بعض الشروط من الحكومة لحجز البطاقة الوطنية، وتشمل