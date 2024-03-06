“اتفرج على اجمل حلقات القط والفار”.. استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 tom and jerry على جميع الاقمار الصناعية وشاهد اجمل المغامرات

ازداد البحث عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 خلال الساعات الراهنة لأن هذه القناة نالت شهرة واسعة بجميع أنحاء العالم العربي، وقد عمدت إدارة القناة إلى تحديث ترددها من أجل تحسين جودة الصوت والصورة، إلى جانب ذلك أن محتوى القناة يكون آمنا ومناسبا للأطفال، وفي هذا الصدد سوف نتعرف على كافة التفاصيل عن هذه القناة إلى جانب ذلك ذكر أحدث تردد لها.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يكون تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

أما يكون ترددها على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD.

الجدير بالذكر أن القناة تهتم بعرض مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة لكافة الأطفال، بالإضافة إلى ذلك أنها تهتم بتقديم العديد من البرامج التعليمية التي تمكن الطلاب من التعلم بسرعة وبمهارة عالية.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

انقر أولا على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال.

اضغط بعد ذلك “البحث عن القنوات”.

اختر بعد ذلك “البحث اليدوي”.

أدخل تردد القناة في الخانة المخصصة لذلك.

انقر بعد ذلك على زر “موافق”.

تمهل حتى يتم نزول القناة ضمن القنوات المفضلة.

وبمجرد العثور على القناة، انقر على زر “موافق” مرة أخرى لحفظ القناة.

بهذه الخطوات، ستتمكن من ضبط تردد قناة توم وجيري الجديدة لعام 2024 بنجاح على جهاز الاستقبال الخاص بك.