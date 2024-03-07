“جهز محفظتك عشان هتقبض يامعلم” موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر مارس 2024.. شوف هتقبض كام بسرعه.!!

أعلنت وزارة المالية اليوم عن موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر مارس وذلك بدءا من يوم الخميس 21 مارس 2024، وقد تم تأكيد أن عملية صرف المرتبات ستتم في المواعيد المعتادة وفق الجدول المعتمد من قبل الوزارة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر مارس الحالي، وما هي الزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي.

نسبة زيادة مرتبات لعام 2024

وفيما يتعلق بجدول زيادة المرتبات لعام 2024، فقد تم الإعلان عن زيادة بنسبة 10% لجميع الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقد تم اعتماد هذه الزيادة بناء على دراسة وتقييم شامل للأوضاع المالية والاقتصادية الحالية.

موعد صرف الزيادة التي أقر بها الرئيس السيسي

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من شهر مارس 2024، وستكون نسبة الزيادة مدمجة في مرتبات الموظفين بدءا من شهر الإصراف القادم، وفي ختام البيان الصحفي الذي صدر عن وزارة المالية، أكدت الوزارة على حرصها على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للموظفين والعاملين في القطاع العام، وأنها تعمل بجد لضمان استقرار الرواتب وتحسين ظروف العمل للموظفين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وختمت الوزارة بأنها ستواصل متابعة أداء الاقتصاد وضبط النفقات من أجل ضمان استمرارية صرف المرتبات بانتظام وفي الأوقات المحددة.

نسبة زيادة المعاشات

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، زيادة نسبية قدرها 15٪ للمعاشات، وذلك لفائدة 13.5 مليون مواطن في جميع محافظات البلاد، وتشمل الزيادة أيضا معاشات تكافل وكرامة، ومن المقرر تنفيذ هذه الزيادة اعتبارا من شهر مارس 2024.