لعشاق الأيفون .. اشتري بالتقسيط المريح ايفون 13 برو ماكس من مكتبة جرير السعودية

يعد ايفون 13 برو ماكس واحد من أهم وأفضل أنواع الهواتف التي أطلقتها شركة أبل نظرًا لأن هذا الهاتف يتمتع بعدد كبير من المزايا وإمكانيات غير مسبوقة مما جعل الجميع يتهافتون على شرائه، وأعلنت جرير السعودية توفيره بخصم يصل إلى 34% وليس هذا فقط بل مع إمكانية التفسيط المريح أيضًا، لذلك خلال الأسطر التاليى سنشرح خطوات تقسيط أيفون 13 برو ماكس من مكتبة جرير.

تقسيط ايفون 13 برو ماكس من مكتبة جرير

تقدم مكتبة جرير عروض مميزة على الهواتف وخصوصًا هواتف أيفون نظرًا لأن الإقبال عليها كبير ولا يمكن نكر أن التخفيضات التي تقدمها المكتبة كبيرة، وأعلنت المكتبة أن تقسيط iPhone 13 Pro Max عن طريق شركة للتمويل هم:

شركة كوارا للتمويل وتقدم خيارات للتقسيط تصل إلى 36 شهرًا بدون دفعة أولى بنسبة 10.99.

أيضًا شركة اليسر للتمويل تقدم أنظمة تقسيط تصل إلى 36 شهرًا بفائدة 13.99%.

خطوات تقسيط iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير

من السهل جدًا أن يتم طلب هاتف iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير السعودية فما عليك إلا إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى تطبيق جرير أو الموقع.

في خانة البحث اكتب iPhone 13 Pro Max.

قم باختيار اشتري الآن وادفع لاحقًا.

قم بتحديد شركة التمويل التي ترغب في التعامل معها.

قم بإدخال كل البيانات المطلوبة.

انقر على موافقة.

شروط التقسيط من مكتبة جرير

هناك عدد من الشروط التي يجب استيفاؤها للتقسيط من مكتبة جرير وهي: