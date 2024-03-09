“فانوس رمضان دلوقتي بلاش”.. أسهل طريقة لعمل فانوس رمضان بورق الكرتون

يقوم العديد من الأشخاص مع دخول شهر رمضان المبارك بالبحث عن أسهل طريقة لعمل فانوس رمضان بكل سهولة في البيت من الكرتون، بسبب غلاء الأسعار، وهذا لإدخال البهجة والسرور في البيت، أيضاً عندما يقوم الطفل بعمل الفانوس بايدة، هذا الأمر يجعله يشعر بالسعادة، حيث يمكن لجميع المواطنين صنع فوانيس رمضان بسهولة في المنزل باستخدام الورق العادي ومواد بسيطة، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان، حيث تعد تزيين البيوت والشوارع بفوانيس رمضان من التقاليد المعتادة في العديد من الدول العربية للاحتفال بالشهر الكريم، ويظهر التنوع الحديث في أشكال الفوانيس، بالإمكان صنع هذه الفوانيس في المنزل باستخدام مواد متنوعة مثل الفوم أو الزجاج البلاستيك أو الكرتون.

طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكرتون

تقوم معظم الأسر بالتحضير لشهر رمضان الكريم من خلال القيام بالعديد من الاستعدادات، ومن ضمنها فانوس رمضان والذي يعتبر أيقونة الشهر المبارك، ويوجد العديد من أشكال فوانيس رمضان سواء التي تباع في المحال أو التي يمكن تصنيعها في المنزل بالعديد من الطرق والخامات، ويمكنك عمل فانوس رمضان بطريقة سهلة باستخدام الكرتون، واليكم خطوات عمل فانوس رمضان بورق الكرتون في البيت:

يمكنك اختيار تصميم أحد فوانيس رمضان المتوفرة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم قياس الأبعاد المطلوبة للفانوس باستخدام مسطرة على ورق الكرتون بالحجم المطلوب.

ثم ابدأ في تقطيع الورق مع الحرص على ثني الأطراف بمقدار 1 سم، ويجب عمل فتحات صغيرة بأشكال هندسية على الورق المقوى.

ثم ثبت عليها ورق لامع من الداخل بحيث يكون واضحا من الفراغات.

قم بتكرار رسم الفانوس والقص بنفس الأبعاد للحصول على أربعة وجوه، ثم قم بتثبيتها مع بعضها بواسطة الشمع من الأطراف.

ثم ارسم دائرة بالحجم الذي ترغب فيه على الورقة البيضاء لإنشاء القاعدة وقصها.

ثم يجب تثبيت القاعدة في أسفل الفانوس، وعمل دائرة صغيرة مفرغة في الجزء السفلي لوضع الإضاءة فيها.

ثم بعد ذلك قم بقص يد الفانوس من ورق الكرتون وضع الورق اللامع فوقها وثبته بشريط لاصق من الأعلى.

ثم ضع الإضاءة التي تعمل بالبطارية من الأسفل وثبتها بإحكام، ثم قم بتزيين الفانوس من الخارج بالألوان التي تفضلها.

الاداوات المستخدمة في عمل فانوس رمضان بورق الكرتون

يستلزم طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكرتون في البيت بعض الأدوات التي يجب استعمالها لإتمام عملية الصناعة، وتتمثل هذه الأدوات في الآتي: