رابط الاستعلام عن وظائف وزارة التربية والتعليم العراقية 2024 جميع المحافظات

بعدما تم الإعلان عن وظائف وزارة التربية والتعليم العراقية 2024، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة ، خاصة وأن مهنة التدريس من أكثر الوظائف التي يفضل عدد كبير من الشباب الالتحاق بها لما تقدمه من مميزات ومرتبات مجزية، وكانت وزارة التعليم العراقية أعلنت عن وجود حوالي ما يقرب من 50 ألف وظيفة بها، في جميع المحافظات العراقية، وهذا ما جعل الكثير من الخريجين يبدأون في البحث عن رابط التسجيل والشروط المطلوبة، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

رابط الاستعلام عن وظائف وزارة التربية والتعليم العراقية 2024

حيث صرح وزير التعليم العراقي عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بجميع المحافظات العراقية، وبات الأمر مهماً لعدد كبير من الأشخاص مما جعلهم مستمرين في البحث عن رابط التثديم الذي يمكن الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

ادخل على موقع الوزارة واضغط على “الخدمات الالكترونية”.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

بعد ذلك تأكد من ادخال البيانات صحيحة دون وجود أخطاء.

واضغط على أيقونة “استعلام”

سوف تظهر أمامك تفاصيل الطلب على الفور.

خطوات حساب تجميع نقاط المفاضلة لطلاب الجامعات

بعد أن يقوم المتقدم بالإستعلام عن طلب الوظيفة، يجب على المتقدم أيضاً أن يقوم بحساب نقاط تجميع المفاضلة والتي سوف تكون كالتالي: