فرصة لا تُفوّت! iPhone 12 بأسعار مذهلة في السعودية!

من المعروف أن أسعار هواتف آيفون تكون باهظة الثمن وذلك لجودة منتجاتها، ومؤخراً ظهرت أخبار حول انخفاض أسعار هاتف ايفون ١٢ في المملكة العربية السعودية مما جعل الكثير يتساءل ويبحث عن ذلك الموضوع، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، عرض ممتاز سعر iPhone 12 في السعودية.

مواصفات هاتف iPhone 12

بعد تداول أسعار هاتف ايفون ١٢ داخل المملكة العربية السعودية بدأ الكثير يبحث عن مواصفات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

اسم الهاتف iPhone 12 نوع الشاشة Oled super retina حجم الشاشة 6,1 بوصة نوع المعالج A14 الشبكات التي يدعمها G2, G3, G4, G5 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM سعة التخزين الداخلية ٦٤، ١٢٨، ٢٥٦ جيجا بايت الرامات ٤ جيجا بايت عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ١٢ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٢ ميجا بيكسل فلاش يدعم نظام التشغيل iOS 17 ألوان الهاتف يتوافر ذلك الهاتف بعدة ألوان وهي، الاخضر، الأسود، الأحمر، الأزرق، الأبيض، البنفسجي

مميزات هاتف iPhone 12

ولأن الكثير يبحث ويتساءل عن أهم مميزات هاتف iPhone 12 ، وهذه هي أبرز مميزاته:

حيث أن أول مميزاته هو أنه يتوافر بأشكال أنيقة وعصرية وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار.

وأيضا يأتي ذلك الهاتف بشاشة كبيرة نسبياً تمكنك من الرؤية والمشاهدة بسهولة ووضوح.

بالإضافة أيضاً إلى دقة وجودة الكاميرا الأمامية والخلفية والتي تمكنك من الحصول على صورة نقية وجميلة لا مثيل لها.

كذلك أيضاً يحتوي على سماعات استريو لتمنحك صوت نقي وواضح جدا.

وأيضا يحتوي على معالج قوي ومعدل ترميز لا مثيل له يمكنك من التنقل بين صفحاته بكل سهولة ويسر.

بالإضافة إلى جميع المميزات السابقة فهو أيضا يدعم بطارية قوية وشحن سريع جدا.

سعر هاتف iPhone 12