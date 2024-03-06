كشوفات pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في عموم المحافظات العراقية

لم يتبقى إلا أيام قليلة على الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث من المتوقع أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين قبيل شهر رمضان المعظم المبارك وذلك من أجل تقديم الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود، خاصة في شهر رمضان الكريم، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أسمائهم ضمن الدفعة الجديدة من الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أوضحت وزارة العمل العراقية أنه لكي يتسنى للمتقدمين الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ينبغي عليهم استيفاء الشروط المحددة، وتقديم المستندات اللازمة التي تثبت استحقاقهم لوجبات الرعاية الاجتماعية، وتؤكد الوزارة أنه في حال تحققت الشروط المطلوبة وتم تقديم الوثائق المناسبة، سيتم ادراج اسم المتقدم في القائمة بموجبها، وذلك وفقًا لمعايير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المحددة، والجدير بالذكر أن من ضمن شروط الاستحقاق للدعم الاجتماعية ما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق.

كما ينبغي أن يكون عدد أفراد أسرته لا يقل عن 4 أفراد.

بالإضافة إلى ذلك، أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا بالنسبة للرجال، ولا يقل عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا بالنسبة للنساء.

أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود ولا يمتلك أصولًا ذات قيمة كبيرة، بالإضافة إلى أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة ليكون مؤهلًا للانضمام إلى قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن لأي مواطن عراقي الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: