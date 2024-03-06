وزارة التربية والتعليم تحدد موعد مسابقة التربية والتعليم 2024 وأهم الشروط المطلوبة

خلال الأيام القليلة القادمة تستعد وزارة التربية والتعليم الفني لفتح باب التقديم لمسابقة التعيين في التربية والتعليم 2024 لتعيين 18,886 معلم مساعد في التخصصات المختلفة، وذلك كجزء من مسابقة تعيين 30,000 معلم للعام الحالي، ويتساءل العديد من المعلمين الذين يرغبون في التقديم لمسابقة التعليم والتربية لعام 2024، المقدمة لتعيين 18 ألف معلم، عن موعد فتح باب التقديم والشروط والأوراق المطلوبة، وسوف نتناول معكم التفاصيل في السطور القليلة القادمة، لذا يرجى متابعتنا.

موعد مسابقة التربية والتعليم 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد جدول زمني لمسابقتي التعليم والتربية للعام الجديد، ستبدأ المسابقة الأولى في يناير المقبل، حيث ستكون الهدف منها تعيين حوالي 11,114 معلم مساعد فصل و18,886 معلم مساعد مادة، بالنسبة للمسابقة الثانية، ستعقد في يونيو من عام 2024، وتخصص لتعيين حوالي 23,232 مدرس مساعد ومدرس مساعد لمادة معينة.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد مجموعة من الشروط الرئيسية اللازمة للتسجيل في مسابقة التعليم والتربية، وتتضمن هذه الشروط:

يجب على المتقدم إجتياز جميع الاختبارات المطلوبة للحصول على الوظيفة.

يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

أن لا يكون قد سبق له الحكم بعقوبة جنائية أو حبس في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.

يجب تقديم الطلب في المحافظة التي يسكن فيها المتقدم.

يجب أن يتمتع المتقدم بسمعة حسنة ومسيرة مهنية جيدة.

إنتقاء الفائزين يتم وفقا لمكان إقامتهم وأقاليمهم نفسها.

لا يسمح بنقل أو تعيين شخص في وظيفة معينة بين مختلف الأقسام التعليمية أو المديريات.

لا يجوز نشر تفاصيل الإعلان إذا تجاوزت الشخص الذي ينشره 40 عام.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

تتضمن المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم، التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وهي كالتالي

الحاصلون على تربية نوعية رياض أطفال.

الحاصلون على دار علوم.

الحاصلون على تربية أزهر.

الحاصلون على ليسانس آداب.

الحاصلون على بكالوريوس تربية تعليم أساسي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد مجموعة من الأوراق والوثائق المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم، وتشمل الوثائق التالية:

نسخة من إيصال الإيداع البنكي.

للإناث تقديم الخدمة العامة لهم.

للذكور تقديم نسخة من الموقف من التجنيد.

في حالة الإعاقة يجب تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة

نسخة من التعليم الفني

صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

صورة شخصية للمتقدم

صورة من صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد.

طريقة التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024