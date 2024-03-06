تكنولوجيا

الهاتف الشبابي الأنيق .. مراجعة شاملة لهاتف Samsung Galaxy A53 5G ملك الفئة المتوسطة

ندى محمدمنذ ساعتين
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هاتف Samsung Galaxy A53 5G

أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتفها الأحدث Samsung Galaxy A53 5G الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة والذي يعتبر بمثابة تطوير لهاتف Samsung Galaxy A52 الذي حقق نجاح كبير وشهرة واسعة لسامسونج في الفترة الماضية، وبما أن شركة سامسونج تنفرد بتقديمها لهواتف فئة متوسطة ذو مواصفات ممتازة فإن البحث قد ارتفع عن مواصفات وسعر هذا الهاتف الأحدث من سامسونج وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل في السطور القادمة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A53 5G

تهتم شركة سامسونج دائمًا بتقديم مواصفات ممتازة مهما كانت فئة الهاتف السعرية فهي تركز على راحة عملائها أكثر من العائد المادي، فقد جاء هاتف سامسونج جالكسي A53 5G بمواصفات ممتازة متمثلة فيما يلي:

الشاشةمن نوع Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة وبجودة 1080×2400 بكسل مع دعم معدل التحديث 120 هرتز
المعالجمن نوع Exynos 1280 بدقة تصنيع 5 نانو مع معالج رسوميات من نوع Mali-G68
الكاميرا الخلفيةرباعية؛ الأولى بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\1.8، الثانية خاصة بالتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.2، الثالثة خاصة بالماكرو بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.4، الرابعة خاصة بالعزل بدقة 5 ميجا بكسل ع فتحة عدسة F\2.4، إلى جانب فلاش أحادي من نوع LED
الكاميرا الأماميةبدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.2 وتأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة
التخزين128 / 256 جيجا بايت
الرام8 جيجا رام
البطاريةسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن بقوة 25 واط
نظام التشغيلAndroid 12 مع واجهة سامسونج One UI 4.1
الأمان والحمايةيدعم الهاتف مستشعر بصمة ويأتي تحت الشاشة، كما يدعم فتح الهاتف بواسطة الوجه Face Unlock

سعر هاتف سامسونج جالكسي A53 5G

يأتي الهاتف في كلاً من مصر والسعودية والإمارات بالسعر التالي:

الدولة128 جيجا مع 8 جيجا رام256 جيجا مع 8 جيجا رام
مصر15000 جنيه16500 جنيه
السعودية1400 ريال
الإمارات1150 درهم1350 درهم

 

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ندى محمدمنذ ساعتين
0

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