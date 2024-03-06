الهاتف الشبابي الأنيق .. مراجعة شاملة لهاتف Samsung Galaxy A53 5G ملك الفئة المتوسطة

أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتفها الأحدث Samsung Galaxy A53 5G الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة والذي يعتبر بمثابة تطوير لهاتف Samsung Galaxy A52 الذي حقق نجاح كبير وشهرة واسعة لسامسونج في الفترة الماضية، وبما أن شركة سامسونج تنفرد بتقديمها لهواتف فئة متوسطة ذو مواصفات ممتازة فإن البحث قد ارتفع عن مواصفات وسعر هذا الهاتف الأحدث من سامسونج وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل في السطور القادمة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A53 5G

تهتم شركة سامسونج دائمًا بتقديم مواصفات ممتازة مهما كانت فئة الهاتف السعرية فهي تركز على راحة عملائها أكثر من العائد المادي، فقد جاء هاتف سامسونج جالكسي A53 5G بمواصفات ممتازة متمثلة فيما يلي:

الشاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة وبجودة 1080×2400 بكسل مع دعم معدل التحديث 120 هرتز المعالج من نوع Exynos 1280 بدقة تصنيع 5 نانو مع معالج رسوميات من نوع Mali-G68 الكاميرا الخلفية رباعية؛ الأولى بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\1.8، الثانية خاصة بالتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.2، الثالثة خاصة بالماكرو بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.4، الرابعة خاصة بالعزل بدقة 5 ميجا بكسل ع فتحة عدسة F\2.4، إلى جانب فلاش أحادي من نوع LED الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.2 وتأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة التخزين 128 / 256 جيجا بايت الرام 8 جيجا رام البطارية سعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن بقوة 25 واط نظام التشغيل Android 12 مع واجهة سامسونج One UI 4.1 الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر بصمة ويأتي تحت الشاشة، كما يدعم فتح الهاتف بواسطة الوجه Face Unlock

سعر هاتف سامسونج جالكسي A53 5G

يأتي الهاتف في كلاً من مصر والسعودية والإمارات بالسعر التالي: