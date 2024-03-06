تابع أفضل مسلسلات رمضان 2024 .. تردد قناة dmc على النايل سات وعرب سات

تعد قناة dmc واحدة من أهم القنوات المصرية وتحظى بنسبة مشاهدة عالية نظرًا لعرضها لباقة مميزة من المسلسلات العربية فضلاً عن البرامج التلفزيونية التي تنقل الأحداث لحظة بلحظة فضلاً عن مناشقة عدد من القضايا الهامة، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم بدأت القناة بعرض الإعلانات المشوقة للمسلسلات، لذلك خلال الأسطر التالية سنوضح أحدث تردد لقناة dmc على النايل سات.

تردد قناة dmc على النايل سات

نرصد لكم أحدث تردد لقناة dmc على القمر الصناعي النايل سات، ويأتي التردد الجديد على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة dmc Drama

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

التردد: 12092.

كيفية ضبط قناة dmc على الرسيفر؟

من أجل استقبال قناة دي ام سي ودي ام سي دراما على جهاز الاستقبال الخاص بك لابد من إتباع الخطوات التالية:

انقر على زر موافق الموجود في الريموت الكونترول.

انقر على قائمة الإعدادات.

اختيار التركيب.

ثم التركيب اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

انقر على بحث ثم احفظ.

قائمة مسلسلات رمضان على قناة dmc

بدأت قناة dmc بالإعلان عن المسلسلات التي سيتم عرضها خلال شهر رمضان مثل: