“خبر زي السكر للمصريين”.. أسعار السلع الاستهلاكية اليوم الاربعاء 6 مارس 2024 في المحلات التجارية.. هناكل ونخزن لرمضان..!!

تعتبر أسعار السلع الاستهلاكية أمرا حيويا يؤثر على حياة كل فرد في المجتمع، حيث يتوجب علينا البحث والتحليل لفهم تلك الأسعار ومتابعتها بانتظام، وفي هذا السياق، سنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على أسعار السلع الاستهلاكية في المحلات التجارية ومنافذ وزارة التموين في يوم الأربعاء 6 مارس 2024، وقد شهدت الأسواق خلال السنوات الأخيرة تقلبات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية، ويعود ذلك إلى عدة عوامل مختلفة تشمل الاقتصاد العالمي، سياسات الحكومة، تقلبات سوق العمل، والعديد من العوامل الأخرى، وفيما يلي سنتناول بعضا من السلع الاستهلاكية الرئيسية وأحدث أسعارها فيالأسواق.

اسعار السلع الغذائية

يتم تقديم الدقيق المعبأ بسعر 29.38 جنيه للكيلوغرام.

بينما يأتي السمسم الأبيض بسعر 166.57 جنيه للكيلوغرام.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تسويق المكرونة المعبأة بسعر 32.29 جنيه للكيلوغرام، والعدس المعبأ بسعر 74.88 جنيه للكيلوغرام.

كما تباع البيض البلدي بسعر 6.11 جنيه للوحدة. وفيما يخص اللحوم الطازجة، يتم عرضها بسعر 387 جنيه للكيلوغرام، بينما يتم تسويق الدواجن الطازجة بسعر 111.08 جنيه للكيلوغرام.

وبالنسبة للأجبان، يأتي الجبن الأبيض بسعر 137.78 جنيه للكيلوغرام، والجبن الرومي بسعر 258.7 جنيه للكيلوغرام.

وأخيرا يباع اللبن السائب بسعر 28.72 جنيه للكيلوغرام.

اسعار بعض السلع الغذائية الاخرى

اليوم الأربعاء، يتم بيع كيلو الأرز المعبأ في جميع المحلات الاستهلاكية مقابل 35.47 جنيه، بينما يتم بيع كيلو الأرز السائب بسعر 32.24 جنيه للكيلو، بالنسبة لزيت عباد الشمس، يباع لتره بسعر 99.99 جنيه، وزيت الذرة يُباع بسعر 127.51 جنيه للتر، أما كيلو السكر المعبأ، فهو متوفر بسعر 42.84 جنيه.