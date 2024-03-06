التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر asd.ma للحصول على 500 درهم على الأقل بهذه التفاصيل

في وقت سابق قامت حكومة المملكة المغربية بالإعلان عن إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، ذلك الدعم الذي يعمل على تقديم مبلغ شهري للأسر لمساعدتهم على توفير متطلبات حياتهم اليومية الأساسية، وقد بدأ مبلغ الدعم من قيمة 500 درهم مغربي، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذا الدعم وطريقة الحصول عليه.

الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر

بدأ التسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بتاريخ الثاني من شهر دجنبر المنصرم، حيث من يستوفي الشروط يمكنه التسجيل، وتأتي خطوات الحصول عليه على النحو التالي:

على المتقدم/ة الدخول إلى الموقع الرسمي للدعم المباشر التابع للمملكة المغربية على الشبكة، ثم الضغط على زر “طلب الاستفادة”.

تفتح لك واجهة البرنامج للاستفادة من الدعم، حيث التسجيل على أربع خطوات وهي تسجيل، نوع الإعاقة، الأطفال، ثم تأكيد الطلب.

قم بتدوين جميع البيانات الخاصة بك وارفع المستندات المطلوبة للتقديم، وبعدها سيتم الرد عليك، حيث يُدرس الطلب في فترة أقصاها شهر بعد التسجيل.

كم مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر؟

وضحت الحكومة المغربية أن الأسر المستهدفة من هذا الدعم هم من لديهم طلبة بسن التمدرس والذي لديهم إعاقة وأيضًا حديثي الولادة، بالإضافة إلى فقراء الدخل والأسر الهشة والأسر من تقوم بإعالة أشخاص مُسنين، ويأتي قيمة الدعم على هذا النحو:

يبدأ الدعم من مبلغ 500 درهم مغربي.

أقصى قيمة للدعم مبلغ 1000 درهم مغربي.

يضع البرنامج في اعتباره تركيب الأسر وبالأخص الأطفال.

علمًا بأن التسجيل على هذا الدعم ساري الآن، ويتم بعد تسجيل الأسرة داخل السجل الاجتماعي الموحد RSU والسجل الوطني للسكان RNP.