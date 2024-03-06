أداء خارق وبطارية تدوم طويلاً! موبايل سامسونج الجديد ينافس أقوى الهواتف في السوق!

أعلنت شركة سامسونج جوال Galaxy F15 5G بالهند هذا اليوم الذي يعد مطابقا لجوال Galaxy A15 5G مع وجود اختلاف بسيط واحد، حيث يتضمن الهاتف سامسونج F على بطارية تكون أكبر من سلسلة سلسلة هواتف A، إضافة إلى أنها سعره يكون منخفض قليل.

مواصفات سامسونج Samsung Galaxy F15 5G

يتضمن هاتف سامسونج Galaxy F15 5G على الكثير من المواصفات التي يحتاج إليها أي شخص للتعرف عليها تابع فيما يلي:

وصف الجهاز يكون مثل أي جوال يتضمن على إعداد ثلاثي للكاميرا، مرتب بشكل عمودي وإطار مسطح اسم الجهاز سامسونج Samsung Galaxy F15 5G مقاس الشاشة الشاشة من نوع Super AMOLED، مقاسها 6.5، بدقة عرض 2340 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 90 هيرتز معالج الهاتف يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6100 Plus سعة تخزين 128 جيجا بايت ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجا بايت نظام التشغيل يعمل بواسطة نظام Android 14، يعتمد على واجهة One UI 6.0 نظام الكاميرا الثلاثي الخلفي يكون نظام الكاميرا من مستشعر بدقة 50 ميجا بكسل، وحدة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجا بكسل، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل. الفلاش يدعم كاميرا امامية دقتها 13 ميجا بكسل

مميزات سامسونج Samsung Galaxy F15 5G

يوجد الكثير من المميزات التي تجعلك تقوم بشرائه واختياره دون عن هواتف الجوال الأخرى، للتعرف عليها، تابع فيما يلي:

يتضمن على 13 نطاق 5g.

بصمة جانبية.

فتحة لبطاقة microSD.

مقبس سماعة رأس 3.5 مم.

مدعم ببطارية سعة 6000 مللي أمبير.

شاحن سريع بقوة 25 وات.

سعر سامسونج Samsung Galaxy F15 5G في الهند