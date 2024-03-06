“عيالك مش هيتحركوا من على النلفزيون”.. تردد قناة طيور الجنه الجديد 2024 بجودة مرتفعة.. نزليها وفرحي ولادك..!!

تقدم قناة طيور الجنة تجربة تلفزيونية فريدة من نوعها، تسعى من خلالها إلى تقديم محتوى تربوي وترفيهي للأطفال تعتبر القناة واحدة من أكثر القنوات شهرة في الوطن العربي، وتستهدف فئة عمرية صغيرة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج، تشمل الرسوم المتحركة والمسلسلات التعليمية والأناشيد الدينية والألعاب التفاعلية، يتميز برامج القناة بالجودة العالية والمحتوى الهادف، الذي يعتمد على قيم الإسلام والتربية الإيجابية، لذلك في هذا المقال سوف نقدم لكم تردد قناه طيور الجنه الجديد 2024 بجوده مرتفعة.

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة يتوفر على مختلف الأقمار الصناعية، ويمكن الحصول عليه بسهولة عبر الأقمار العربية المتوفرة في المنطقة يعتبر تردد القناة متاحا للمشاهدين في جميع الدول العربية، مما يجعلها واحدة من القنوات الأكثر متابعة وشهرة في المنطقة، وهو كالآتي:

تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

بعض مميزات قناة طيور الجنة للأطفال تشمل: