“وصفات تستحق التجربة” قائمة حلويات رمضان بأشهر الطرق زي الجاهزة بالظبط

نوفر إليكم الآن وصفات حلويات شهية لإفطار رمضان 2024/1445، ويعد شهر الصيام والعبادة، يأتي محملاً بالتقاليد والذكريات والأكلات التي تحمل في طيتها الكثير، ومن أبرز تلك التقاليد هي تناول وجبة الإفطار التي تجمع العائلة حول مائدة مباركة مليئة بالأطعمة الشهية والحلويات اللذيذة، ومن بين تلك الحلويات، نقدم لكم باقة من وصفات الحلويات الشهية لإفطار رمضان ٢٠٢٤، لتضفي لمسة من السحر والفخامة على مائدتكم الرمضانية بأقل تكلفة وزي الجاهز مظبوط

طريقة عمل الكنافة بالمكسرات

المقادير:

٢/١ كيلو كنافة

٨ مكعبات زبدة

٢ كوب مكسرات مشكلة

١ ٢/١ كوب سكر

١ ٢/١ كوب ماء

٢/١ ليمونة

طريقة التحضير:

قطعي الكنافة إلى شرائط صغيرة. ذوبي الزبدة واخلطيها بالكنافة. ضعي طبقة من الكنافة في صينية الفرن، وضعي فوقها طبقة من المكسرات. أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تتحمر الكنافة. في وعاء، ضعي السكر والماء وعصير الليمون وسخنيهم على النار. صبي الخليط الساخن فوق الكنافة. قدمي الكنافة بالمكسرات ساخنة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

المقادير:

٢/١ كيلو كنافة

١ ٢/١ كيلو مانجو

١ ملعقة صغيرة سكر

٢ كيس كريمة خفق

٢ ملعقة كبيرة قشطة

٥ ملاعق كبيرة زبدة

٢ كوب شربات

طريقة التحضير:

اسحبي الكنافة إلى خيوط. قطعي المانجو إلى مكعبات صغيرة. في وعاء، اخلطي الكريمة الخفق والقشطة والسكر. ضعي طبقة من الكنافة في صينية الفرن واضغطيها برفق. ضعي طبقة من المانجو فوق الكنافة. صبي خليط الكريمة فوق الطبقة العلوية. أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تتحمر الكنافة. قدمي الكنافة بالمانجو مع شربات ساخنة.

طريقة عمل التشيز كيك بنكهة اللوتس

المكونات:

١٥٠ غرام بسكويت لوتس

٣٠٠ غرام جبن كريم

١٠٠ غرام سكر

٢ بيضة

١ ملعقة صغيرة فانيليا

١٠٠ غرام قشطة

٣٠ غرام زبدة

طريقة التحضير:

اطحني بسكويت لوتس في الخلاط الكهربائي حتى يصبح مسحوقاً ناعماً. في وعاء، امزجي المسحوق مع الزبدة المذابة. ضعي خليط البسكويت في قاع قالب التشيز كيك وضغطيه بشكل متساوٍ. في وعاء آخر، اخفقي الجبن الكريم مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط ناعماً. أضيفي البيض واخلطي حتى تتجانس المكونات. أضيفي القشطة واخلطي جيداً. صبي خليط الجبنة فوق قاع البسكويت في قالب التشيز كيك. اخبزي التشيز كيك في فرن محمّى مسبقاً على حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة تتراوح بين ٤٥-٥٠ دقيقة أو حتى يتماسك الوسط. اتركي التشيز كيك يبرد تماماً قبل تقديمه. قدمي التشيز كيك بنكهة اللوتس وزيّنيه حسب الرغبة قبل التقديم.

طريقة المشبك الحلبي

المكونات:

٣ أكواب دقيق سميد

٢ كوب حليب دافئ

كوب شربات

١/٢ كوب دقيق

١/٤ كوب زيت

٣ ملاعق كبيرة سكر

١ ملعقة كبيرة خميرة فورية

١/٤ ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير: