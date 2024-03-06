“الحق سجل الآن”.. التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 عبر موقع بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية eservices.social.gov.tn الرسمي

يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 وذلك بعد أن منحت الحكومة التونسية منحة بقيمة 300 دينار للعائلات المحتاجة خلال العام الحالي بهدف تحسين مستوى معيشتهم خلال فترة الركود الاقتصادي العالمي، وتم تحديد شروط محددة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، حيث يجب على الأفراد تقديم طلبات للحصول على هذه المنحة وتوافر الشروط اللازمة، وفي هذا الصدد سوف نتعرف على خطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس الحالي، وأهم الشروط المستحقة للحصول على تلك المنحة.

التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024

يمكن للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم انقر بعد على زر تسجيل الدخول، إلى جانب ذلك تحقق من دقة البيانات المدخلة.

وبعد إكمال البيانات، انقر على خيار “منحة 300 دينار”.

ويتم بعد ذلك فتح نموذج الطلب، حيث يتعين على المواطن ملء جميع الحقول بالمعلومات المطلوبة.

وبعد الانتهاء، انقر على زر “تسجيل في المنحة”.

وبعد الانتهاء، انقر على زر “تسجيل في المنحة”. قم بعد ذلك بتسجيل الطلب ووضعه في قائمة الانتظار لمراجعة المختصين، وسيتم الرد على الطلب بالموافقة أو الرفض حسب استيفاء الشروط المستحقة.

تلك هي الخطوات البسيطة التي وضعتها الحكومة لضمان سهولة ويسر التسجيل للمستحقين للحصول على المنحة.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024

حددت الحكومة التونسية شروطًا هامة لضمان نجاح التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية التونسية ومقيماً في البلاد بشكل دائم.

أن يكون دخل المتقدم الشهري أقل من 180 دينار.

أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل.

ألايملك القدرة على تحمل تكاليف تعليم أبنائه.

ويرجى الانتباه إلى هذه الشروط والتأكد من استيفائها قبل التقديم للحصول على المنحة.