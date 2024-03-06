دار الافتاء توضح.. ما هي قيمة زكاة الفطر 2024 ومن تنطبق عليه الشروط؟

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم ويبدأ معه البحث عن قيمة زكاة الفطر 2024، حيث تختلف قيمة الزكاة بين كل عام وآخر لذا من الضروري معرفة المسلمين بهذا الأمر لأنها من الأمور الضرورية الواجبة على كل مسلم، فضلًا عن أنها ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية عن جواز إخراج الزكاة الخاصة بعيد الفطر على هيئة حبوب أو مال، وفي السطور القادمة سوف نوضح قيمة زكاة عيد الفطر وموعد خروجها.

قيمة زكاة الفطر 2024

تعتبر زكاة عيد الفطر فرض من الله سبحانه وتعالى وواجبة على كل شخص يجد قوت يومه حتى لو كان الشخص فقيرًا، لأن الله جعلها تطهير للنفس وللصيام وتكميلًا للأجر الذي يحصل عليه المسلم في شهر رمضان المبارك، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية على أن الأصل المنصوص والذي أجمع عليه الفقهاء والعلماء فيما يخص قيمة زكاة الفطر 2024 هو إخراجها على هيئة طعام أو حبوب، حيث أوضحت أن الزكاة تكون صاعًا من الأرز أو القمح أي ما يساوي 2.04 كجم تقريبًا من القمح، أي ما يساوي 46.8 جنيهًا وأن مايزيد عن هذا المكيال فهو يعتبر صدقة عن الشخص.

موعد إخراج زكاة عيد الفطر 2024

فرضت الزكاة على كافة المسلمين كما فرضت في شهر رمضان، ويأتي الموعد كما هو موضح في هذه النقاط: