مفاجأة سارة .. لينك التسجيل اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم 18 ألف معلم 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم 18 ألف معلم وذلك لاختيارهم للتعيين في المنظومة التعليمية لتدريس وتأهيل الطلاب، علمًا بأن تلك المسابقة واحدة من أهم المبادرات التي تقدمها الوزارة من أجل تطوير المنظومة التعليمية، وخلال الأسطر التالية سوف نوضح رابط وموعد التسجيل في اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم.

طريقة التسجيل على مسابقة تعيين 18 ألف معلم بالتربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن التسجيل في مسابقة 18 ألف معلم يتم بشكل إلكتروني، على أن يتم التسجيل وفقًا للخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الوظائف الحكومية.

تسجيل الدخول إلى البوابة من خلال البيانات الشخصية المطلوبة.

انقر على أيقونة الوظائف.

تحديد خيار وظيفة مدرس مساعد للصفوف الابتدائية مع تحديد المحافظة ومكان الإقامة.

إرفاق كل الأوراق والمستندات المطلوبة.

انقر على حفظ ثم أرسل الطلب.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

تم الكشف عن المؤهلات المطلوبة في تلك المسابقة وهي:

الحاصلون على بكالوريوس التربية في التعليم الأساسي.

الحاصلون على ليسانس أداب.

الحاصلون على بكالوريوس التربية من الأزهر.

الحاصلون على درجة البكالوريوس في التربية النوعية في رياض الأطفال.

موعد اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم 18 ألف معلم

بادرت وزارة التربية والتعليم المصرية بالتوضيح حول موعد اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم 18 ألف معلم وذلك بسبب زيادة التساؤلات من قبل المعلمين مشيرة أن الموعد المحدد للاختبارات لازال غير محدد ولا داعي لنشر الشائعات.