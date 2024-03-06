حقيقة صرف مرتبات شهر ابريل 2024 قبل عيد الفطر … و وزارة المالية توضح

حقيقة صرف مرتبات شهر ابريل 2024 قبل عيد الفطر، بات أمر مهم للكثير من العاملين في القطاع العام والذي يسعى كم خلاله التعرف على موعد صرف رواتب شهر أبريل وحقيقة صرفه قبل عيد الفطر 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل الخاصة بهذا الأمر…..

حقيقة صرف مرتبات شهر ابريل 2024 قبل عيد الفطر

بعدما ترددت الأنباء عن صرف مرتبات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر المبارك، وبدأ الكثير من الأشخاص في البحث عن حقيقة هذا الخبر من عدمه إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة المالية عن أي أخبار بشأن هذا الأمر، وفي حالة تبكير موعد الصرف سوف تعلن الوزارة عن هذا رسمياً على موقع الوزارة .

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من مارس الجاري، ومن المقرر أن يتم صرف 15% زيادة على رواتب العاملين في القطاع العام بداية من شهر مارس 2024 وتحديداً في 14 مارس.

جدول صرف مرتبات شهر مارس الجاري

ويبحث عدد كبير من المواطنين أيضاً خلال الساعات الأخيرة عن الزيادة الجديدة والتي من المقرر تطبيقها في شهر مارس المقبل والتي قد تكون كالتالي: