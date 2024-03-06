استعلم الآن عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ملفات pdf من منصة مظلتي

يبحث المواطنون في العراق بشكل كبير عن طريقة استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، خاصة بعد تأخر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في الإعلان عن الأسماء المقبولة لدعم برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث يعد تلك البرنامج من البرامج التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للأسر والأفراد الذين يعانون من غياب الدخل الثابت والتكاليف المرتفعة، وقد أكدت الوزارة إمكانية الاطلاع على أسماء المستفيدين من خلال منصة مظلتي، وستوضح لكم عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذا الموضوع.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أما عن الطريقة الصحيحة طريقة الوصول إلى قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يمكنك الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال موقع منصة مظلتي للاستعلام وإليكم الطريقة بالتفصيل :-

الولوج إلى منصة “مظلتي” عبر الرابط المخصص من هنا

إدخال بيانات حساب المتقدم.

الانتقال إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

تحديد خيار أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة

استعراض قائمة المستفيدين المقبولين.

من خلال هذه الخطوات، يمكن الوصول بسهولة إلى قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

وهناك عدة شروط ينبغي على المتقدمين مراعتها من أجل صرف الوجبة الأخيرة والدعم التابع للرعاية الاجتماعية، وسوف نوفر إليكم التفاصيل الكاملة للقبول في الرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

هذا وقد وضعت الوزارة عدة شروط ومعايير يجب توافرها في المستفيدين، وهي: