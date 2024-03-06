بعد رفع الفائدة 6%.. سعر الدولار في البنوك يقفز لمستوى تاريخي اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

قفز سعر الدولار في البنوك المصرية لمستوى تاريخي، وذلك بعد أن أصدر البنك المركزي المصري قراره بتعويم الجنيه وتركه يتحدد وفقًا لقوى السوق، حيث شهد الدولار الرسمي زيادة كبيرة في قيمته مقابل الجنيه في غضون 3 ساعات فقط، وبلغ سعر الدولار الرسمي في البنوك نحو 50 جنيهًا، مقارنة بحوالي 30.9 جنيهًا الذي كان يسري منذ عام، وكان هذا هو أول تغيير في سعر الدولار الرسمي في البنوك المصرية منذ 9 مارس 2023،ويهدف البنك المركزي إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد الذي عانى من نقص في العملات الأجنبية وانخفاض في معدل النمو، وذلك بالقضاء على السوق السوداء للصرف.

تأثير رفع الفائدة على أسعار العملات في البنوك

في اجتماع استثنائي عقد اليوم الأربعاء، أقرت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري زيادة 600 نقطة أساس في سعري الإيداع والإقراض لمدة يوم واحد وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليصبحوا 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي، كما أنها رفعت سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%، هذا وقد برر البنك المركزي قراره بالحاجة إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك بسبب ندرة العملات الأجنبية وظهور سوق سوداء للصرف وانخفاض معدل النمو، وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتعرض لصدمات متكررة تؤدي إلى ضغوط تضخمية عالمية تزيد من عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما يتطلب رفع أسعار الفائدة.

سعر الدولار في البنوك المصرية بعد رفع الفائدة

جاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية بعد رفع سعر الفائدة 6% على النحو الآتي: