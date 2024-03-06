“اسعدي أولادك” استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة 2024 بجودة عالية

تهدف قناة طيور الجنة إلى تقديم محتوى تعليمي وترفيهي مبتكر يستهدف الأطفال في الفئة العمرية من سنوات الروضة حتى 12 عامًا، وتتميز القناة بتنوع برامجها، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم المفاهيم الأساسية في المواد المختلفة مثل العلوم والرياضيات واللغة العربية، كما تقدم القناة برامج تربوية تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم العقلية والاجتماعية، وتعزز قيم إيجابية مثل المحبة والتسامح والاحترام، ما يميز قناة طيور الجنة هو تركيزها على تقديم محتوى يحترم عقول الأطفال ويتلاءم مع مستوى تفكيرهم وفهمهم، يتم اعتماد البرامج على أسس تعليمية وتربوية قوية، مع التركيز على تنمية قدرات الأطفال وتعزيز مهاراتهم بطرق مبتكرة ومسلية.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تردد قناة طيور الجنة في عام 2024 يتوفر على مجموعة من القنوات الفضائية المختلفة، ويمكنك مشاهدة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي “نايل سات”، وذلك عبر التالي:

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

كما يمكنك أيضًا مشاهدة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي “عرب سات”، وتكون المعلومات كالتالي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة

إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: