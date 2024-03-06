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قائمة مسلسلات تراثية تاريخية خليجية ذات طابع مميز في موسم دراما رمضان 2024/1445
يقدم هذا الموسم الرمضاني لعام 2024 مسلسلات تاريخية وإجتماعية مميزة تثري المشهد الدرامي العربي بتنوعها وغناها بالمحتوى والمواضيع التي تناولتها، حيث استحوذت المسلسلات الخليجية في الآونة الأخيرة على نسبة كبيرة من المشاهدين في الوطن العربي، ويتلهف على مشاهدتها في كل مكان في الوطن العربي، حيث يشارك أكثر من عمل تراثي تاريخي في هذا الموسم الرمضاني 2024/1445 وسوف نقوم بسرد عليكم مجموعة المسلسلات المشاركة من أجل التعرف عليها حيث يتضمن الوصف نبذة مختصرة مع الممثلين المشاركين