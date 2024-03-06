“يافرج الله الحنفيه فتحت خلاص” .. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة 2024.. هتجيبو خزين رمضان بدري..!!

مع دخول شهر مارس من كل عام، ينتظر العديد من موظفي الحكومة موعد صرف مرتباتهم بفارغ الصبر وبالفعل، تعتبر هذه الفترة من أهم الفترات بالنسبة لهم، حيث يعتمدون على هذه الرواتب لسد احتياجاتهم الشهرية وتوفير حياة كريمة لأنفسهم وأسرهم، ومع اقتراب شهر مارس 2024، يترقب الموظفون بفارغ الصبر موعد صرف مرتباتهم، وهذا يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بأسره وتأثيرها على الحياة اليومية للناس ولذلك، يعتبر تحديد موعد صرف المرتبات في هذه الفترة بالغ الأهمية لتمكين الموظفين من تحمل نفقاتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

زيادة المرتبات

قد تم الاعلان زيادة الرواتب بنسبة 50٪، حيث وصلت إلى 6000 جنيه شهريا، وقد تمت إضافة زيادة في رواتب الموظفين الحكوميين وأعضاء هيئات الاقتصاد، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

يثير استفسار العديد من الموظفين حول توقيت إصدار رواتب شهر مارس 2024، وقد اتخذت وزارة المالية قرارا بصرف الرواتب بزيادة جديدة للموظفين الحكوميين اعتبارا من يوم 21 مارس 2024، مع توقعات بانتهاء الصرف في 27 مارس 2024 أيضا، وبموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة تصل إلى 6000 جنيه، وزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة بحوالي 74 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، وسيتم صرف رواتب عدة وزارات، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات، يوم 21 مارس.