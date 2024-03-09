نشتري بسرعا قبل ما يطلع تاني .. سعر طن الحديد اليوم حديد عز السبت 9 من مارس 2024 في مصر

بعد وصول الدولار إلى 50 جنيه، يود العديد من المواطنين التعرف على سعر طن الحديد اليوم حديد عز اليوم السبت الموافق 9 من شهر مارس 2024 حيث يعتبر الحديد من ضمن الموارد التي يتم البحث عنها باستمرار من قبل التجار والمواطنين فهي من ضمن مواد البناء الأساسية وكذلك الأسمنت، ولكن هل هناك تغيير كبير في أسعار الحديد بمناسبة تعويم اليوم أم لا؟.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

هل هناك تغير كبير في سعر طن الحديد اليوم حديد عز السبت الموافق 9 من شهر مارس 2024 بعد تعويم الجنيه المصري الذي وصل في البنوك المصرية بنحو 50 جنيه مصري، حيث شهد الحديد في الفترة الأخيرة انخفاض بقيمة 14000 جنيه مصري وذلك بعد تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، حيث تنتج مصر بنحو 7.9 مليون طن من مادة حديد التسليح، وما يقرب 4.5 مليون طن من مادة البليت، وتستورد قيمة 3.5 مليون طن في ضوء البيانات الخاصة بغرفة الصناعات المعدنية، فالحديد يعتبر من ضمن المواد الأساسية للبناء فهو العمود الفقري الذي لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال.

أسعار الحديد اليوم

والآن سنتعرف على أسعار الحديد اليوم السبت الموافق 9 من شهر مارس 2024، وإليكم أسعار الحديد الآن: