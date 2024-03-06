شـلــون استخرج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تسعى الحكومة العراقية دائما بتقديم العديد من برامج الدعم للمواطنين، ومنها برنامج الوجبات الذي يتضمن تقديم مبلغ مالي شهريا للأسر الفقيرة بهدف تعزيز مستوى الحياة الإقتصادية لديهم وللحصول على هذا الدعم يجب توافر شروط معينة، ويتساءل العديد من المواطنين في جميع أنحاء العراق عن كيفية الإستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الإجتماعية، وذلك لمعرفة ما إذا كانوا مشمولين في الفئة السابعة أم لا، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتوفير موقعها الرسمي بالتعاون مع منصة مظلتي ليتمكن المواطنين من معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معكم التفصيل، لذا يرجى متابعتنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير خدمة إلكترونية تسمح للمواطن بالإستعلام عن المستفيدين من الرعاية الإجتماعية من خلال إتباع بعض الخطوات التالية

في البداية، عليك الدخول على منصة مظلتي.

سيتم توجيهك إلى الصفحة الخاصة بهيئة الحماية الإجتماعية.

ابحث في المعلومات المتعلقة بالرعاية الإجتماعية.

ثم النقر على خانة “استعلام عن الرعاية الإجتماعية – الوجبة السابعة”

ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

ثم النقر على خانة البحث.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

ثم إدخال اسمك الكامل بالطريقة الصحيحة في الخانات المخصصة له.

ستعرض قريبا لك قائمة بأسماء جميع المستفيدين من المساعدات الإجتماعية.

ثم النقر على خانة تحميل الكشوفات.

ثم البحث عن أي اسم تريد معرفة ما إذا كان مدرجا في هذه القوائم أم لا.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتحديد مجموعة من الشروط الهامة للحصول على دعم الرعاية الإجتماعية في عام 2024، وتشمل الشروط التالية:

يجب على المتقدم تقديم جميع الوثائق المطلوبة للتقديم.

أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في بلدة العراق.

يجب الإلتزام بالشروط المطلوبة للحصول على الدعم الذي يقدمه وزارة العمل.

يجب وجود أربعة أفراد على الأقل في الأسرة للحصول على الدعم.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

على السيدات أن يكون عمرهن يتراوح ما بين 15 إلى 55 سنة.

يجب أن يكون سن المواطن ما بين 18 إلى 60 سنة للرجال.

يجب أن لا يكون لدي المتقدم أي ممتلكات عقارية أو أصول.

يجب أن لا يكون للمتقدم وظيفة بدخل ثابت.

يجب على الشخص الذي يتقدم أن لا يستفيد من أي برامج دعم أخرى.

يجب أن يحظى المستفيد بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب على المتقدم تقديمها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتشمل التالي