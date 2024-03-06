اخلصي من زن عيالك .. تردد قناة كراميش للأطفال 2024 على النايل سات

تردد قناة كراميش الأكثر بحثًا في الفترة الأخيرة نظرًا لأنها من أهم قنوات الأطفال على الإطلاق وتتميز القناة بتقديم محتوى هادف ومميز وتساعد في خلق صفات حسنة داخل الأطفال، وخلال الأسطر التالية سوف نوضح أحدث تردد لقناة كراميش على النايل سات 2024.

تردد قناة كراميش على النايل سات

مع بداية العام الجديد 2024 تم تحديث عدد كبير من ترددات النايل سات من بينهم قناة كراميش من أجل الإبقاء على جودة البث العالية من حيث الصوت والصورة، وتأتي بيانات التردد الجديد على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11429.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

طريقة استقبال قناة كراميش على الرسيفر

بعد أن وضحنا لكم أحدث تردد لقناة كراميش على النايل سات إليكم طريقة استقبال القناة على الرسيفر:

النقر على زر menu الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

من الإعدادات التي ستظهر أمامك قم باختيار التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث.

سوف تستغرق عملية البحث عدة دقائق.

ثم انقر على كلمة حفظ.

مميزات قناة كراميش

تتمتع قناة كراميش بعدد كبير من المميزات التي تجعلها القناة الأكثر مشاهدة، والمميزات هي: