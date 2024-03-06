حضريها لأولادك حالا.. طريقة عمل كباب الحلة في المنزل بطعم شهي وبكل سهولة لسفرة رمضان

وصفة كباب الحلة واحدة من الأطباق المصرية الشهيرة التي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي، ويعتبر كباب الحلة خيارًا مثاليًا لعشاق اللحوم، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين، مما يجعله وجبة مغذية ومشبعة، وتتميز هذه الوصفة بأنها سهلة التحضير وتحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ ويمكنك الاستمتاع بتناول كباب الحلة في الغداء أو العشاء، سواء كانت مناسبة خاصة أو وجبة عائلية ونستعرض مكونات وطريقة تحضير كباب الحلة بسهولة، حتى يمكنك تجربتها واستمتاع طعمها الشهي في راحة منزلك.

طريقة عمل كباب الحلة

إليك طريقة تحضير كباب الحلة في المنزل بسهولة وبطريقة ناجحة:

المكونات:

نصف كيلوغرام من اللحمة المفرومة.

حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

حزمة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من بهارات الكباب.

ملعقة صغيرة من الملح (أو حسب الذوق).

أعواد خشب للشوي منقوعة في الماء.

طريقة التحضير: