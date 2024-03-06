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حضريها لأولادك حالا.. طريقة عمل كباب الحلة في المنزل بطعم شهي وبكل سهولة لسفرة رمضان
وصفة كباب الحلة واحدة من الأطباق المصرية الشهيرة التي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي، ويعتبر كباب الحلة خيارًا مثاليًا لعشاق اللحوم، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين، مما يجعله وجبة مغذية ومشبعة، وتتميز هذه الوصفة بأنها سهلة التحضير وتحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ ويمكنك الاستمتاع بتناول كباب الحلة في الغداء أو العشاء، سواء كانت مناسبة خاصة أو وجبة عائلية ونستعرض مكونات وطريقة تحضير كباب الحلة بسهولة، حتى يمكنك تجربتها واستمتاع طعمها الشهي في راحة منزلك.
طريقة عمل كباب الحلة
إليك طريقة تحضير كباب الحلة في المنزل بسهولة وبطريقة ناجحة:
المكونات:
- نصف كيلوغرام من اللحمة المفرومة.
- حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- حزمة من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة من بهارات الكباب.
- ملعقة صغيرة من الملح (أو حسب الذوق).
- أعواد خشب للشوي منقوعة في الماء.
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير، قم بخلط اللحمة المفرومة، البصل المفروم، الثوم المفروم، والبقدونس المفروم وقم بخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- أضف بهارات الكباب والملح إلى الخليط، وقم بخلطهم جيدًا مرة أخرى حتى تتوزع التوابل بشكل متساوٍي.
- شكل العجينة على شكل أصابع طويلة على أعواد الخشب أو أسياخ الشواء ويمكنك تبليل يديك بقليل من الماء لتسهيل عملية التشكيل.
- وسخن الشواية وضع أعواد الكباب عليها. قم بشوي الكباب على النار المتوسطة إلى النار العالية حتى ينضج ويحمر من الخارج وينصح بتقليب الكباب بين الحين والآخر لضمان تسوية النضج.
- بمجرد أن ينضج الكباب ويحمر، وقم بإزالته من الشواية واتركه يبرد قليلاً.
- قدم كباب الحلة ساخنًا في طبق التقديم، ويمكنك تزيينه بشرائح الطماطم المشوية ويمكنك تقديمه إلى جانب الأرز والخضار.