“مبارك للجميع“ كشوفات أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية 2024 عموم العراق epedu.gov.iq

يعد البحث عن تعيينات وزارة التربية العراقية من أكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين داخل دولة العراق، وخاصة من المعلمين والمعلمات الذين ينتظرون تلك النتائج بفارغ الصبر والتي تم الاعلان عنها أمس الثلاثاء الموافق 5 من شهر مارس الجاري لعام 2024، وقد أوضحت وزارة التربية العراقية بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام نتائج تعيينات وزارة التربية العراقية.

تعيينات وزارة التربية

هناك بعض الخطوات التي حددتها وزارة التربية العراقيه للاستعلام عن تعيينات عقود وزارة التربية وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

الخطوة الأولى لابد من الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم لابد من النقر على عقود التربية.

بعد ذلك يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في اماكنها المختصة.

ثم يجب اختيار المحافظة التي يتبع لها المتقدم.

اخيرا لابد من الضغط على استعلام وسوف تظهر النتيجة على الفور.

المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024

كشفت وزارة التربية العراقية عن اسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 6000 معلم للعام الجديد 2024، حيث يمكن تحميل تلك الكشوفات بصيغة pdf وذلك للاستعلام ورؤيتها في أي وقت والبحث عن الأسماء التي يرغب المستعلم في معرفتها، وقد تم فرز تلك الاسماء بكل حيادية وبدقة كبيرة للغاية، وذلك في ظل سعي وزارة التربية العراقية إلى نشر الصدق والأمانة على التعيينات الخاصة بها دون أي انحياز للأفراد وضمان سير عملية الانتخابات بشكل صحيح.