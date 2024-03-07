“بشرى سارة”.. إطلاق وجبة نقل النفوس الـ 133 عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية العراقية

في خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين في وجبة نقل النفوس رقم 133 عبر بوابتها الإلكترونية، هذا الإجراء، الذي يشمل مختلف محافظات العراق، يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين في تعديل وتغيير بياناتهم الشخصية بطريقة سلسة وميسرة.

كيفية الاستعلام عن الأسماء المقبولة في نقل النفوس

في ظل التزام الحكومة العراقية بتقديم خدمات أفضل لمواطنيها، تأتي خدمة الاستعلام عن نقل النفوس كخطوة إيجابية نحو الإدارة الإلكترونية الفعّالة، إليكم الخطوات الأساسية للاستفادة من هذه الخدمة:

الخطوة الأولى تتطلب من المواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة المواطن الإلكترونية، النافذة الرئيسية لخدمات وزارة الداخلية العراقية على الإنترنت.

بمجرد الدخول إلى الموقع، يتوجب على المستخدمين التوجه إلى الصفحة الرئيسية للبوابة، حيث تتوفر خيارات الخدمات الإلكترونية.

يلزم إدخال اسم المواطن ورقم الهوية الساري في الحقول المخصصة لذلك لضمان الدقة في الاستعلام.

من الضروري اختيار رقم الوجبة التي يتم الاستعلام عنها، وفي هذه الحالة هي الوجبة رقم 133.

يجب على المتقدمين تحديد المحافظة التي ينتمون إليها لضمان الحصول على النتائج المخصصة.

بعد إكمال الخطوات السابقة، يتم الضغط على أيقونة “بحث” لعرض الكشوفات الخاصة بالمقبولين في الوجبة المحددة.

إطلاق شروط جديدة لخدمة نقل النفوس في العراق لعام 2024

مع حلول العام الجديد، تعلن السلطات العراقية عن تحديثات رئيسية في شروط التقديم لخدمة نقل النفوس، والتي تأتي في إطار تسهيل إجراءات المواطنين وضمان سلاسة الخدمات الحكومية، تتضمن هذه الشروط معايير دقيقة تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الطلبات.

متطلبات التقديم لخدمة نقل النفوس

لضمان الالتزام بالإجراءات الجديدة، يجب على المتقدمين لخدمة نقل النفوس الانتباه إلى المتطلبات التالية: