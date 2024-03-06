رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي moss.gov.eg موقع وزارة التضامن الاجتماعي

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر رابط إلكتروني، وذلك في إطار التطور الرقمي المشهود في جميع أنحاء العالم. يعد هذا الكارت ذو قيمة كبيرة للمستفيدين، حيث يوفر خدمات متنوعة تلبي احتياجاتهم المختلفة ويتشارك فيه العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وعبر الرابط الإلكتروني، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة طلبهم ومعرفة التفاصيل الكاملة للخدمات التي تم قبولها وهذه الخدمة تعكس التزام الوزارة بتوفير الخدمات الاجتماعية بشكل أكثر كفاءة وسهولة، وتسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تعد وزارة التضامن الاجتماعي من الجهات الحكومية المهمة التي تهدف إلى توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. ومن أجل تسهيل وتحسين عملية تقديم الخدمات الاجتماعية للمستفيدين، قامت الوزارة بتطوير وتقديم خدمة جديدة تتمثل في كارت الخدمات المتكاملة وتم توفير رابط إلكتروني خاص بهذه الخدمة، يتيح للأفراد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقمالقومي الخاص بهم. يأتي ذلك في إطار التطور الرقمي الذي يشهده العالم بأسره، حيث تسعى الحكومات لتبني التكنولوجيا وتوفير الخدمات الإلكترونية لتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم بسرعة وسهولة.

استعلم كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يحمل كارت الخدمات المتكاملة قيمة كبيرة لدى المستفيدين، حيث يوفر مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تلبي احتياجاتهم المختلفة. يتعاون في تقديم هذه الخدمات العديد من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، مثل وزارة النقل والمواصلات ووزارة الصحة وغيرها. وبفضل هذا التعاون، يتم توفير خدمات متكاملة تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والتأمين الاجتماعي، وغيرها من الخدمات الأساسي ويمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية: