“خبر بمليون دولار للمصريين”.. زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين بمناسبة شهر رمضان…بيتك هيتملي بالخير في رمضان..!!
تعد بطاقة التموين من أهم البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود في مصر، حيث توفر لهم الفرصة لشراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة الدعم على بطاقة التموين لشهر مارس 2024 بقيمة 100 جنيه، وهذه الزيادة تعد خطوة هامة في سبيل تحسين أوضاع الأسر المستفيدة، تأتي زيادة الدعم على بطاقة التموين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بأسره، والتي تشمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين ولذا، تأتي هذه الزيادة كإجراء إيجابي يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الفقيرة وتوفير جزء من احتياجاتهم اليومية.
الزيادة الجديدة على التموين
تدور شائعات بين الفقراء والمحتاجين وأصحاب بطاقات التموين حول زيادة قيمة الدعم التمويني بمقدار 100 جنيه، ورغم عدم صدور إعلان رسمي من وزارة التموين أو جهات موثوقة، إلا أن هذه الإشاعات تثير القلق بشأن الاقتصاد والأمن الغذائي، في الوقت نفسه قامت وزارة التموين نفت هذه الزيادة المعلنة، وقامت بتوزيع بعض المواد الغذائية وسلع التموين اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، الموافق للأول من مارس 2024، ابتداء من الساعة 9:00 صباحا.
اسعار السلع الغذائية
- توفرت مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار مغرية في سوق التموين. يمكن العثور على شاي فاخر بحجم 40 جراما بسعر مذهل قدره 5 جنيهات،
- وتجدر الإشارة إلى أن سعر كيلو السكر ارتفع إلى 60 جنيها اليوم.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن شراء كيلو الدقيق بسعر مناسب يبلغ 18 جنيها، وزجاجة زيت بحجم 800 ملليتر بسعر 30 جنيه.
- وإذا كنت تبحث عن الأرز، فإن سعر الكيلو يبلغ 13 جنيه فقط.
- ليس ذلك فقط، بل يمكنك الحصول على مكرونة بسعر معقول جدا، حيث يصل سعر 400 جرام إلى 5 جنيات، وكيس مكرونة بحجم 800 جرام بسعر 13 جنيه.
- لم يتم تجاهل المنتجات الأخرى أيضا، فبإمكانك الحصول على فول معبأ بحجم 500 جرام بسعر 9 جنيهات، والعدس المجروش بسعر 21 جنيه لكل 500 جرام.
- يشار إلى أن هذه الأسعار قابلة للتطبيق في جميع منافذ التموين في جميع محافظات مصر.