“خبر بمليون دولار للمصريين”.. زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين بمناسبة شهر رمضان…بيتك هيتملي بالخير في رمضان..!!

تعد بطاقة التموين من أهم البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود في مصر، حيث توفر لهم الفرصة لشراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة الدعم على بطاقة التموين لشهر مارس 2024 بقيمة 100 جنيه، وهذه الزيادة تعد خطوة هامة في سبيل تحسين أوضاع الأسر المستفيدة، تأتي زيادة الدعم على بطاقة التموين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بأسره، والتي تشمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين ولذا، تأتي هذه الزيادة كإجراء إيجابي يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الفقيرة وتوفير جزء من احتياجاتهم اليومية.

الزيادة الجديدة على التموين

تدور شائعات بين الفقراء والمحتاجين وأصحاب بطاقات التموين حول زيادة قيمة الدعم التمويني بمقدار 100 جنيه، ورغم عدم صدور إعلان رسمي من وزارة التموين أو جهات موثوقة، إلا أن هذه الإشاعات تثير القلق بشأن الاقتصاد والأمن الغذائي، في الوقت نفسه قامت وزارة التموين نفت هذه الزيادة المعلنة، وقامت بتوزيع بعض المواد الغذائية وسلع التموين اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، الموافق للأول من مارس 2024، ابتداء من الساعة 9:00 صباحا.

اسعار السلع الغذائية