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اعملي احلي عجينة قطايف فى دقايق مقرمشه وخفيفه بدون ما تشرب زيت
تعد عجينة القطايف واحدة من أشهر وألذ الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة في المطابخ العربية. فهي تجسد تراثاً عريقاً وثقافة غنية تمتد لعدة قرون. تتميز عجينة القطايف بنكهتها الفريدة وقوامها الهش والمقرمش، مما يجعلها تحظى بشهرة واسعة في العديد من البلدان العربية والشرقية وتتكون عجينة القطايف من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، مثل الدقيق والماء والزبدة وما يميزها حقًا هو طريقة تحضيرها المميزة والتي تتطلب خبرة ومهارة.
مكونات عجينة قطايف
- 2.5 كوب دقيق أبيض.
- 2.5 كوب ماء دافئ.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- رشة ملح.
- الحشوة:2 كوب جوز مفروم.
- 1 كوب جوز هند مبشور.
- 1/2 كوب زبيب.
- شربات:2 كوب سكر.
- 1.5 كوب ماء.
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- زيت للقلي.
خطوات عجينة قطايف
- نضع السكر والماء في وعاء على نار متوسطة ونقلب حتى يذوب السكر.
- نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق.
- نرفع الشربات عن النار ونتركه يبرد.
- نخلط الدقيق والسكر والخميرة والملح في وعاء كبير.
- نضيف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة.
- نخلط الجوز، جوز الهند، والزبيب في وعاء.
- نسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.
- ندهن المقلاة بقليل من الزيت.
- نسكب كمية من العجينة في المقلاة ونوزّعها على شكل دائري.
- نترك القطايف حتى تنضج من الأسفل، ثم نقلبها على الجانب الآخر.
- نضع كمية من الحشوة في وسط القطايف، ثم نقفلها على شكل نصف دائرة.
- نسخن زيتًا غزيرًا في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
- نقلي القطايف حتى تصبح ذهبية اللون.
- نخرج القطايف من الزيت ونضعها في الشربات البارد لدقائق.
- نقدم القطايف ساخنة أو باردة مع القشطة أو المكسرات أو حسب الرغبة.