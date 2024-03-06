اعملي احلي عجينة قطايف فى دقايق مقرمشه وخفيفه بدون ما تشرب زيت

تعد عجينة القطايف واحدة من أشهر وألذ الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة في المطابخ العربية. فهي تجسد تراثاً عريقاً وثقافة غنية تمتد لعدة قرون. تتميز عجينة القطايف بنكهتها الفريدة وقوامها الهش والمقرمش، مما يجعلها تحظى بشهرة واسعة في العديد من البلدان العربية والشرقية وتتكون عجينة القطايف من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، مثل الدقيق والماء والزبدة وما يميزها حقًا هو طريقة تحضيرها المميزة والتي تتطلب خبرة ومهارة.

مكونات عجينة قطايف

2.5 كوب دقيق أبيض.

2.5 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

الحشوة:2 كوب جوز مفروم.

1 كوب جوز هند مبشور.

1/2 كوب زبيب.

شربات:2 كوب سكر.

1.5 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

زيت للقلي.

خطوات عجينة قطايف