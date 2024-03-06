هل رفعت لجنة التسعير اسعار البنزين اليوم في جمهورية مصر العربية؟ حقيقة أم شائعة!!

اليوم اجتمع البنك المركزي المصري كاجتماع استثنائي وقام برفع الفائدة والذي على أساسه تم رفع أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، وبعد تلك الزيادة تساءل قائدي السيارات عن اسعار البنزين اليوم، وهل حقًا ارتفعت الأسعار، أم الأسعار ثابتة كما هي.. تفاصيل حول هذا الأمر.

حقيقة رفع اسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين في جمهورية مصر العربية حتى الآن ثابتة منذ آخر تحريك للأسعار جاء بشهر نوفمبر المنصرم، ولا يوجد أي زيادة في أسعار مشتقات البترول، سواء البنزين أو السولار أو حتى أنابيب الغاز، فالأسعار مستقرة كما هي، بل وسبق أن انتشر خبر أنه يوجد زيادة في أسعار المشتقات البترولية وخصوصًا البنزين، ولكن نفت الوزارة كل ما هو متدوال بشأن الأسعار وتبقي الأسعار كما هي عليها دون أي زيادة.

علمًا بأن ارتفاع الأسعار والانخفاض يكون بعد اجتماع اللجنة والمقرر عقده بالربع الأول من العام الحالي، ولكن اللجنة لم تُعقد بعد الاجتماع، وعلى أساسه فالأسعار ثابتة دون تغيير.

اسعار البنزين اليوم

آخر اعتماد للأسعار من قِبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كان في الثالث من شهر نوفمبر المنصرم، ومن يومها والأسعار كما هي عليه دون أي زيادة، وهي المعتمد بها بالسوق المحلي، وقد جاءت الأسعار على هذا النحو: